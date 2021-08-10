Tuesday, 10 August 2021, 13:59 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託公布2021年中期業績 -- 整體業務受疫情影響 但市況正逐步回暖

-- 達成信託首宗海外收購項目

-- 簽訂信託首筆可持續發展表現掛鉤貸款

香港, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布截至 2021 年 6 月 30 日止的中期業績。

冠君產業信託行政總裁王家琦女士

業績摘要



2021上半年 2020上半年 變動

租金收益總額（百萬港元） 1,260 1,342 - 6.2%

物業收益淨額（百萬港元） 1,137 1,194 - 4.8%

可分派收入（百萬港元） 790 804 - 1.8%

每基金單位分派（港元） 0.1200 0.1225 - 2.0%



於2021年6月30日 於2020年12月31日 變動

物業組合總值（百萬港元） 65,509 67,318 - 2.7%

每基金單位資產淨值（港元） 8.32 8.61 - 3.4%

資產負債比率 23.2% 23.0% + 0.2百分點



概覽

於2021年上半年，本信託的經營環境繼續受到新型冠狀病毒疫情影響。雖然零售業在政府放寬限制社交距離措施後漸見曙光，但商業活動仍未完全回復至疫情前水平。在此情況下，本信託的收入持續受壓。期內可分派收入下跌1.8%至7.90億港元（2020年：8.04億港元），而每基金單位分派（「每基金單位分派」）則下跌2.0%至0.1200港元（2020年：0.1225港元）。



花園道三號

疫情之下不明朗氣氛繼續籠罩中環寫字樓市場。期內花園道三號的租金收益總額減少4.6%至7.35億港元（2020年：7.70億港元），主要因為平均出租率下跌。截至2021年6月30日止，該物業寫字樓的現收租金為每平方呎111.1港元（按可出租面積計算）。寫字樓出租率於2021年6月30日為85.0%。



朗豪坊辦公樓

部分生活時尚行業租戶復業後的營運情況逐步見好。由於生活時尚行業租戶的租賃需求增加，帶動朗豪坊辦公樓的出租率上升至91.0%。然而，續租租金及平均出租率下跌令該物業的租金收益減少8.2%至1.78億港元（2020年：1.94億港元）。現收租金於2021年6月30日為每平方呎47.6港元（按建築面積計算）。



朗豪坊商場

零售銷情從低位反彈，但銷售額仍低於高峰期。期內租金收益總額下跌8.4%至3.47億港元（2020年：3.78億港元）。分成租金收入增加至1,500萬港元，但升幅不足以抵銷基本租金收入的跌幅。該物業的平均現收租金於2021年6月30日下跌至每平方呎167.9港元（按可出租面積計算）。商場於2021年6月30日保持悉數租出的狀態。



海外收購

本信託期內達成首宗海外收購項目，以合資股權的形式收購位於倫敦市中心的甲級寫字樓物業「66 Shoe Lane」 之27%股權。



融資

於2021年上半年，本信託簽訂首筆30億港元可持續發展表現掛鉤貸款，鞏固我們一直以來推動可持續發展表現的承諾。



分派

截至 2021 年 6 月 30 日止六個月，本信託的分派款額為 7.11 億港元（2020年：7.24億港元），相當於本信託可供分派收入總額7.90億港元（2020年：8.04億港元）之90%計算 。期內每基金單位分派為0.1200 港元（2020 年：0.1225 港元）。按 2021 年 6 月 30 日的每基金單位收市價 4.37 港元計算，每基金單位總分派相當於年度分派率 5.8%。



資產值

於2021年6月30日，本信託旗下物業的估值為655億港元，較2020年12月31日的673億港元減少2.7%。



可持續發展

經歷一年多的新冠疫情，各方面均出現重大改變。儘管如此，我們積極應對新常態，並與租戶建立更緊密的夥伴關係。本信託可持續發展的方針不僅著重克服眼前的挑戰，亦在於發揮自身的影響力，激勵持份者以實際行動攜手創造更好的未來。



展望

2021年下半年的業務前景很大程度上視乎香港會否重開關口及放寬隔離限制。政府的消費券計劃預料可為零售業界帶來短暫的刺激作用。



雖然今年下半年的營商環境正逐步改善，但中美關係緊張及金融市場波動都可能延長本信託旗下物業市場租金的下行趨勢。我們會繼續堅持不懈地提升本信託的表現，致力實現我們的2030年環境、社會及管治目標，為基金單位持有人和持份者帶來裨益。



有關冠君產業信託（股份代號：2778）

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約 300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年 起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



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