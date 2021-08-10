冠科美博（APOLLOMICS）APL-102 中國I期臨床研究完成首例患者給藥

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中國杭州市、上海市和美國福斯特市, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - 冠科美博（ Apollomics Inc.），一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司，今天宣佈，APL-102已經成功完成首例患者給藥。這是一項在晚期實體瘤患者中進行的 I期臨床研究，旨在評估口服APL-102膠囊的安全性、耐受性和藥代動力學特徵。
公司聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士說：“APL-102是我們自主研發發現和開發的一款抗腫瘤多靶點酪氨酸激酶抑制劑，我們很高興能將其推進臨床試驗，以探索其治療多種實體瘤上的潛力。冠科美博正在拓展抗腫瘤臨床產品管線，APL-102是我們計畫推進臨床階段的幾個創新產品中的第一個。”
關於APL-102
APL-102是一種口服多激酶抑制劑（MTKi），針對幾種關鍵的致癌驅動因數。APL-102抑制受體酪氨酸激酶（RTKs），包括：通過血管內皮生長因數受體（VEGFR）的血管生成；通過B-RAF和C-RAF的絲裂原活化蛋白激酶（MAPK）通路；集落刺激因數-1受體（CSF1R）。
臨床前研究顯示其在肝癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌、食道癌和肺癌的患者來源的腫瘤移植小鼠模型（PDX）中表現出廣泛且有效的抗腫瘤活性。APL-102 還顯示出良好的臨床前藥代動力學 (PK) 和安全性特徵，未觀察到嚴重的脫靶活性。APL-102不僅有可能作為單一藥物治療患者，也具有和其他藥物聯用的巨大潛力。
冠科美博擁有APL-102的全球權利。
關於冠科美博（Apollomics Inc.）
冠科美博（ Apollomics Inc.）是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。公司產品管線有多個處於不同開發階段的專案，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。公司在中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市均有運營實體。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.apollomicsinc.com。
冠科美博聯繫方式：
投資人連絡人：
Wilson W. Cheung
首席財務官
電話：(650) 209-4436
Email：wcheung@apollomicsinc.com
公司連絡人：
張立平
高級市場總監
電話：(86) 0571-83521933
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中國媒體聯繫:
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馮嘉莉
總經理
電話：(852) 3150 6763
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馮靜儀
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話題 Press release summary
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