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來源 VC Holdings Limited 滙盈控股預期2021年上半年轉虧為盈 公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約1億港元

香港, 2021年8月9日 - (亞太商訊) - 滙盈控股有限公司（「滙盈控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0821.HK）宣佈，根據集團截至2021年6月30日止六個月（「報告期間」）的未經審核綜合財務報告之初步評估，集團預期於報告期間的業績轉虧為盈，並預期將錄得公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約1億港元，而去年同期則為虧損約5,500萬港元。



轉虧為盈的主要原因是集團收益大幅增加約1,000萬港元，該收益主要來自保證金融資業務及放債業務之利息收入。另外，集團錄得按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產之已變現及未變現收益淨額約7,900萬港元，而去年同期則為已變現及未變現虧損淨額約港幣2,200萬元。與此同時，集團錄得應收賬款之減值虧損撥回約2,900萬港元，而去年同期則為額外減值虧損約1,200萬港元。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示﹕「多年來，滙盈控股致力為大中華地區客戶提供優質的金融服務及產品。今年上半年，全球多地疫情開始受控，帶動經濟活動逐步重回正軌，投資者信心亦顯著回升。在市場的利好因素推動下，金融市場表現理想，集團多項業務亦實現突破，收益大幅增加。展望未來，我們銳意繼續深耕金融服務，透過結合SaaS（Software as a Service）與證券行業之Fintech（金融科技）鞏固集團現有業務和提升用戶體驗，以滿足現有客戶群的需求，並進一步擴大客源和市場份額，從而為股東和投資者創造更高回報。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司（股份代號：0821.HK）於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2008年成功由創業板轉至主板，為大中華地區頂尖的金融服務集團，主要從事提供優質的金融服務及產品，專業領域涵蓋(i)提供金融服務，包括證券、期貨及期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；(ii)自營買賣業務；及(iii)銷售及分銷醫療保健產品業務。2021年，滙盈控股收購SaaS相關軟件及公司，結合SaaS及證券行業之金融科技，務求提升用戶體驗，進一步鞏固業務及擴大客戶群。



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