興業銀行榮獲2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」

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|Friday, 6 August 2021, 10:20 HKT/SGT
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香港, 2021年8月6日 - (亞太商訊) - 近日，興業銀行再獲殊榮，被英國《金融時報》集團旗下《專業財富管理》（《PWM》）雜志授予2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」，標志著興業銀行私人銀行數字化財富規劃實力獲得國際認可。
近年來，興業銀行持續推進數字化轉型，在私人銀行領域，該行以「顧問式諮詢」爲競爭力和驅動力，借助金融科技手段和綫上綫下渠道優勢，重點從數字化賦能客戶關係運營、金融科技引領財富規劃和投資組合管理、智能化資産配置和搭建全條綫覆蓋的産品研究支持、科技賦能投研服務傳達四方面加速推動智能化、平台化和場景化的數字化財富規劃，滿足不同客戶的資産配置需求。
據介紹，該行自主研發了私人銀行科技服務系統，賦能私人銀行客戶關係管理、數據分析和投資决策等各個環節。借助先進的金融科技手段，該系統有效將理財經理「風險評估－資産配置－産品選擇－組合跟踪」四步銷售流程標準化和系統化，同時依托「資本-資産」定價模型和財務規劃理論，能够根據客戶需求精准提供個性化資産配置建議。
圍繞客戶全生命周期需求，興業銀行通過人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算等金融科技手段，推動私人銀行財富管理産品、營銷、運營、管理和服務的全面數字化、精准化、智能化，驅動業務及服務模式創新。在優化客戶旅程上，已實現由客戶需求驅動的、端到端的、全方位的體系規劃，將前中後台的各項能力進行充分挖掘、有效銜接。
2020年，興業銀行私人銀行首次發布「興承優選」品牌，開創了國內私人銀行産品篩選評價品牌的先河。興業銀行通過數字化技術賦能興承優選和資産配置服務。私人銀行客戶可通過私行專屬手機銀行、微信公衆號、網站等，及時查閱私行宏觀經濟、資産配置、細分行業研究、金融産品等領域的研究成果，幷在手機銀行端享受綫上投資天氣、財富體檢、組合方案建議和一鍵購買服務。
當前，興業銀行正在推進新一輪五年發展規劃實施，加快全面數字化轉型，持續擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行「三張名片」。作爲財富銀行的重要支點，興業銀行私人銀行數字化轉型也駛入快車道。以手機銀行爲例，自2019年該行推出手機銀行私行版以來，興業銀行私行客戶主動發起的手機銀行交易筆數增長約4倍。2020年疫情期間，積極利用綫上直播的方式進行雲路演、雲推介、雲答疑，全年累計開展近300場財富管理及增值服務綫上直播活動。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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