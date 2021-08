Friday, 6 August 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Meta Materials Inc. META宣布同意以9080萬加元收購Nanotech Security Corp. 加速超材料增長、規模化和商業化的轉型交易

新斯科舍省哈利法克斯, 2021年8月6日 - (亞太商訊) - 高性能功能材料和納米複合材料開發商 Meta Materials Inc.(“公司”或“META(R)”)(納斯達克股票代碼:MMAT)今天宣布簽署最終協議,META 將間接收購 Nanotech Security Corp.(“ Nanotech") (TSXV:NTS)(OTCQX:NTSFF) 是開發安全且視覺上令人難忘的納米光學安全功能的領導者,提供用於政府、紙幣和品牌保護市場的防偽解決方案,在所有-以每股 Nanotech 普通股 1.25 加元的現金交易,總價值約為 9080 萬加元。



Nanotech 經驗豐富的製造團隊、其納米光子學研發團隊及其完善的起源和轉換能力的加入,預計將顯著擴展和加速 META 的設計到生產路線圖,並擴大其在超材料商業化方面的領導地位。 Nanotech 帶來最先進的電子束光刻 (EBL)、大容量卷對卷納米壓印 (NIL) 和納米塗層生產設備,目前產能超過 700 萬平方米/年,生產成本顯著降低與半導體工藝相比。



內部 EBL 功能預計將顯著提高 META 與新客戶互動的能力並縮短材料選擇計劃。 META 專有的捲對卷體積全息技術,以及其滾動掩模光刻 (RML(R)) 和相關設計知識和知識產權,提供額外的專有安全應用程序,以幫助擴大 Nanotech 在高容量、高度可定制的安全性方面的領導地位電影。



META 主席 Ram Ramkumar 表示:“META 的併購戰略側重於擴大規模和降低生產成本,增強我們的超材料製造能力,並將我們的市場覆蓋範圍擴展到新的應用和行業。 “我們相信 Nanotech 的超精密、大批量生產能力的加入應該使 META 在大規模商業化超材料方面處於強大的領導地位。 ”



“Nanotech 是 META 的戰略收購。它將在我們的產品組合中添加經過測試且具有成本競爭力的生產技術以及新產品和客戶。Nanotech 還增加了可以支持 META 市場的互補技能組合,加速我們在太陽能等垂直領域的商業化計劃、5G 和其他天線、電池和燃料電池以及碳捕獲,” META 總裁兼首席執行官 George Palikaras 說。 “META 計劃支持 Nanotech 在魁北克瑟索工廠的擴建,在未來 1-2 年內將其生產能力大約翻一番,達到 1500 萬平方米,而 META 在新斯科舍省新建的 68,000 平方英尺工廠將支持大型 OEM 許可機會、製造培訓和中試規模的產品應用開發。結合我們計劃在新斯科舍省的擴張,Nanotech 的收購預計將使 META 成為世界上大批量、低成本生產光學超材料的領導者之一。”



在政府和紙幣市場,Nanotech 提供了用於 30 多種紙幣面額的安全功能。 2017 年,Nanotech 與一家機密的前 10 名中央銀行贏得了一份價值 3000 萬加元的多年開發合同,為未來的鈔票設計獨特的納米光學安全功能,並且正在尋求獲得下一階段的合同今年晚些時候。



“META 的技術平台為兩家公司帶來了顯著的好處。META 強大的技術能力和財務資源可以使 Nanotech 加快其增長計劃,而 Nanotech 的大批量卷對卷生產能力可以在幾個方面加速 META 的上市戰略。垂直市場,” Nanotech 總裁兼首席執行官特洛伊布洛克說。 “Nanotech 的整個團隊將加入 META,Nanotech 的管理層將擔任關鍵領導職務,我很高興能繼續以顧問身份與 META 合作。通過 META,我們將獲得技術和財務資源,以推進我們的戰略目標和加快我們的政府合同,並擴展到功能性薄膜和超材料應用,以超越紙幣和品牌保護的大型市場。”



納米技術和資產

Nanotech 開發的產品和技術可為品牌保護和鈔票市場提供一些最複雜的公開、隱蔽和法醫安全功能。其 KolourOptic(R) 技術平台不同於目前市場上的任何其他技術,它產生更薄的安全特徵,提供多種顏色、深度和運動,無需使用墨水。例如,1 英寸乘 1 英寸的區域通常具有大約 50 億個納米結構。 Nanotech 的技術依賴於科學家所謂的“等離子體”或“納米光子”結構光捕獲方案,類似於蝴蝶翼納米結構中自然發現的那些。這使得 Nanotech 能夠為其客戶提供幾乎無法複製的定制安全功能。



Nanotech 擁有超過 75 年的集體納米技術研究和生產經驗,投資於納米技術相關知識產權超過 1900 萬加元。它擁有 47 項已發布的專利,22 項正在申請的專利,並已為全球客戶提供了超過 70 億項安全功能。在魁北克瑟索,Nanotech 在 11 英畝的土地上擁有最先進的生產設施,建築面積為 105,000 平方英尺,其中包括約 35,000 平方英尺的高安全生產設施,符合歐洲中央銀行的標準, 15,000 平方英尺的空間計劃用於立即擴大生產,剩餘的 55,000 平方英尺用於未來的擴張。截至 2021 年 6 月 30 日,Nanotech 擁有約 890 萬加元的現金和等價物,並且沒有債務。



交易摘要

以下是最終協議中擬定的擬議交易條款的摘要。

根據不列顛哥倫比亞省的法律,該交易的結構是一項安排計劃。



根據最終協議的條款和條件,META 的全資子公司將以每股 1.25 加元的價格購買 Nanotech 100% 的普通股。此外,Nanotech 將回購限制性股份單位(每個 RSU),以每股 RSU 1.25 加元的購買價格收購 538,516 股 Nanotech 普通股,以及以相當於 1.25 加元的購買價格收購 4,579,000 股 Nanotech 普通股的價內期權每個期權減去其行使價。根據該安排應付給證券持有人的對價將以現金支付,總購買價為 9,080 萬加元。



交易預計將於 10 月初完成,但須滿足或放棄慣例成交條件,包括不列顛哥倫比亞省法院的批准,以及 Nanotech 的證券持有人和 Nanotech 的大多數少數股東的批准。無法保證交易將完成。



Nanotech 董事會一致通過了最終協議和交易,並一致建議 Nanotech 的證券持有人投票支持交易。



Nanotech 的每位董事和高級職員共同持有 Nanotech 19% 的普通股,已簽訂投票支持協議,同意對其 Nanotech 證券進行投票,以支持根據該協議提交給他們的決議。



顧問

Cormark Securities Inc. 擔任 META 的財務顧問,Hamilton Clark Sustainable Capital, Inc. 向 META 董事會提供了公平意見。 Fasken Martineau DuMoulin LLP 擔任公司的加拿大法律顧問,Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔任公司的美國法律顧問。



Echelon Capital Markets 擔任 Nanotech 的財務顧問,並向 Nanotech 董事會提供公平意見。 Borden Ladner Gervais LLP 擔任 Nanotech 的加拿大法律顧問,Dorsey & Whitney LLP 擔任 Nanotech 的美國法律顧問。



網播

META 和 Nanotech 管理層將於 2021 年 8 月 5 日美國東部時間上午 10:00 舉辦網絡廣播。

要註冊,請單擊此處或將此鏈接複製到您的瀏覽器:https://tinyurl.com/252r6z5p。網絡廣播後將提供重播,可以使用上面的鏈接訪問。



關於 Meta Materials Inc.

META(R) 通過發明、設計、開發和製造可持續的高功能材料,在一系列應用中提供以前無法實現的性能。我們廣泛的技術平台使全球領先品牌能夠為消費電子、5G 通信、健康與保健、航空航天、汽車和清潔能源領域的客戶提供突破性產品。我們的成就得到了廣泛認可,包括被評為全球清潔技術 100 強公司。在 www.metamaterial.com 上了解更多信息。



關於納米技術

Nanotech 的產品擁有數十億種安全特性,包括安全且令人難忘的安全標籤、條紋、貼片和用於貨幣認證和品牌保護的變色箔。



KolourOptik(R) 是一項專利視覺技術,專供政府和紙幣市場使用,結合亞波長納米結構和微結構,創造具有獨特和可定制光學效果的現代公開安全特徵。 KolourOptik 純等離子體彩色像素產生全彩色、3D 深度和安全條紋和線程中幾乎無法複製的運動。



LiveOptik(TM) 是一項獲得專利的視覺技術,它利用傳統全息結構尺寸十分之一的創新納米光學技術來創建下一代公開安全功能,以滿足客戶的獨特要求。 LiveOptik 提供多色、3D 深度、運動和圖像切換,以確保幾乎無法複製的安全品牌保護條紋、線和標籤。



有關 Nanotech 的更多信息,請訪問公司網站 www.nanosecurity.ca、加拿大披露文件網站 www.sedar.com 或 OTCMarkets 披露文件網站 www.otcmarkets.com。



前瞻性信息

本新聞稿包括加拿大證券法和經修訂的 1933 年證券法第 27A 條、經修訂的 1934 年證券交易法第 21E 條以及私人1995 年證券訴訟改革法案,關於公司、納米技術、他們的業務和擬議的交易,其中可能包括但不限於關於公司業務戰略、產品開發、擴張計劃和運營活動的聲明,以及Nanotech,以及潛在收購 Nanotech 對公司的好處。通常但並非總是如此,前瞻性信息可以通過使用諸如“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“計劃”、“預期”、“打算”、“預期”等詞來識別、“相信”或此類單詞和短語的變體(包括負面變體),或某些行為、事件或結果“可能”、“可能”、“應該”、“將”或“將”被採取、發生或發生的陳述取得成就。此類陳述基於公司管理層對未來事件的當前預期和看法,並基於假設並受風險和不確定性的影響。儘管本公司管理層認為這些陳述所依據的假設是合理的,但它們可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,並且可能因已知和未知的風險因素以及影響公司的不確定性而產生重大差異,包括與 Nanotech 交易的潛在利益相關的風險、Nanotech 的能力設施及其擴建、公司的研發項目、公司和納米技術產品的市場潛力、公司的市場地位、交易的完成情況、公司生產能力的可擴展性、新產品的產能客戶參與、材料選擇計劃時間表、降低生產成本的能力、增強超材料製造能力並將市場範圍擴展到新的應用和行業、加速商業化計劃的能力、新客戶合同的可能性、納米技術團隊的持續參與、科技行業,市場策略c 和經營活動,以及管理層管理和經營業務的能力。有關可能影響公司業務的這些風險和其他風險的更多詳細信息,請參閱公司於 2021 年 7 月 23 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格中的“前瞻性信息”標題以及公司於 2021 年 5 月 14 日向 SEC 提交的 10-Q 表格、2021 年 3 月 18 日向 SEC 提交的公司 10-K 表格以及 Meta Materials 後續向 SEC 提交的文件,這些文件可在 SEC 網站上找到在 www.sec.gov。儘管本公司已嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況大不相同的重要因素,但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或故意的。因此,讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述或信息。不能保證前瞻性陳述。除適用的證券法要求外,前瞻性陳述僅在作出之日發表,公司不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他情況,除非法律要求。



聯繫信息:

Mark Komonoski

Senior Vice President

Integrous Communications

電話: 1-877-255-8483

電子郵件: ir@metamaterial.com



媒體查詢:

media@metamaterial.com



