繼A輪融資之後，新光維醫療完成近4億元B輪融資，加速全球化戰略佈局

香港, 2021年8月5日 - (亞太商訊) - 繼完成A輪融資之後,隨著內窺鏡產品研發與商業化發展的加速推進,新光維醫療科技(蘇州)股份有限公司(以下簡稱「新光維醫療」)今日宣佈獲得近4億元B輪融資,本輪投資者包括Hudson Bay Capital Management、Prime Capital(湧金資本)等新增投資機構,老股東高瓴創投、禮來亞洲基金、經緯中國持續加持。本輪融資將持續用於內窺鏡及相關領域創新產品的研究開發、產能擴張、國內外商業化推廣等。



新光維醫療自成立之初即以全球化為重要戰略,在中國蘇州和日本東京均設有研發中心,推動產品的全球同步研發、專利申請、註冊以及商業化進程,致力於打造全球領先的內窺鏡及相關領域創新產品平台。本輪融資的順利完成,充分體現了新投資者以及老股東對新光維醫療未來發展潛力的認可及持續發展的期待。



受分級診療推進、微創手術發展和人口老齡化等因素影響,內窺鏡的市場需求和配置率快速上升。新光維醫療產品線佈局全面,兼具硬鏡、軟鏡,重複使用內窺鏡、一次性使用內窺鏡,白光內窺鏡、螢光內窺鏡等。目前已商業化產品包括3D圖像成像裝置、4K醫用內窺鏡攝像系統、4K-3D一體化內窺鏡系統、4K鼻內窺鏡、4K關節內窺鏡、一次性使用電子宮腔內窺鏡、一次性使用電子膀胱腎盂鏡、一次性使用電子支氣管內窺鏡等。未來,新光維醫療將在不斷推陳出新的同時,推動相關產品在中國、美國、日本、歐洲等國家和地區的同步認證,持續將產品推向全球市場。



新光維醫療的創新步伐一直領先於市場並引領行業發展,這是新光維醫療的研發實力與信心的體現。新光維醫療擁有全球前沿的技術,包括超高清成像技術(如4K成像)、3D成像技術(含單目3D和雙目3D)、內鏡耗材化技術(一次性使用技術)、特殊光成像技術(如螢光成像)、超細內鏡成像技術等。未來,新光維醫療還將把現有技術融合,形成4K螢光、3D螢光等多元化產品矩陣。



新光維醫療技術創新的出發點是解決臨床痛點,研發出臨床醫生真正需要的高質量產品。比如在4K醫用內窺鏡攝像系統的研發過程中,新光維醫療通過醫工結合了解到腹腔鏡手術過程中「鏡子起霧、煙霧干擾」等臨床痛點,成功研發出鏡頭前端加熱功能,有效避免因溫差產生的煙霧現象;通過信號處理技術實現攝像主機一鍵除煙霧的功能,有效去除煙霧干擾,提高手術效率。新光維醫療自主研發的一次性使用內窺鏡,除了能有效解決交叉感染問題之外,圖像質量也達到了重複使用鏡的標準。此外,新光維醫療在產品研發過程中充分考慮了人體工學原理,其開發的一次性使用內窺鏡不僅讓臨床醫生左右手均可靈活操控,亦能滿足臨床醫生在站姿或坐姿診斷的不同場景需要,有效緩解臨床醫生操作疲勞度,提高診療效率,造福更多患者。



不論成像清晰度、色彩還原度,還是鏡體操作性、傳導性、插入性等方面,新光維醫療產品的臨床評價都達到了國際一流水平。過去幾年,新光維醫療的產品在國內銷售的終端醫院多為國內三甲為代表的三級醫院,從產品質量和效果等各方面對標國際大品牌產品。未來,除了堅持做高端國產的戰略目標以外,新光維醫療也將推出針對各層級醫院的普及型內窺鏡系統,將具有國際領先水平的產品惠及全國各級醫院。



未來,新光維醫療將持續以全球化為戰略,深耕臨床需求和痛點,與全球臨床專家一起,共同促進內窺鏡行業發展,讓診療更加安全、有效和精准,從而讓全球患者實現真正受益。





