Wednesday, 4 August 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 DigiMax Global Inc CryptoHawk已經為訂閱者提供2個月BTC的回報率為44.5%，ETH的回報率為22.1% Wealthsimple現已上市DigiMax股票

多倫多, 2021年8月4日 - (亞太商訊) - DigiMax Global Inc.（“公司”或“DigiMax”）（CSE：DIGI）（OTC：DBKSF）是一家提供人工智能（“AI”）和加密貨幣技術解決方案的公司，很高興分享其在自 2021 年 6 月 1 日推出改進後的加密價格指標工具以來已有兩個月。



在 6 月的第一個月，在比特幣和以太坊分別下跌 7% 和 15% 的時期，DigiMax 為遵循指標的訂閱者提供了 27% 和 13% 的正回報。



截至 7 月底，儘管比特幣和以太坊在 7 月下旬都實現了強勁復甦，但 CryptoHawk 再次“捕捉到了波動性”，並在加密價格上漲時幫助投資者獲得了強勁收益，就像之前的收益捕捉到的一樣加密貨幣價格下跌的月份。



在 2021 年 6 月至 7 月的合併期間，比特幣的淨變化為 +5.1%，而以太坊在此期間下跌了 -3.6%。相反，CryptoHawk 為訂閱者提供了比特幣 +44.9% 和以太坊 +22.1% 的訂閱回報。



CryptoHawk 正在繼續證明，它不僅有助於“保護投資者免受加密責任的影響”，而且實際上有助於“投資者捕捉波動以獲得巨額收益”。



CryptoHawk 的結果為啟動位於開曼島的基於 CryptoHawk 的加密基金奠定了堅實的基礎，預計將於 2021 年 8 月底推出，正如之前宣布的那樣。該基金的預上市正在開始，目前在 24 個月內實現 10 億美元管理資產（“AUM”）的既定目標似乎是現實的。



DigiMax 還高興地註意到 WealthSimple 已開始在其網站上列出 DigiMax。根據維基百科，“WealthSimple Inc. 是一家專注於千禧一代的加拿大在線投資管理服務。 該公司由 Michael Katchen 於 2014 年 9 月創立，總部位於多倫多。 截至 2021 年 2 月 19 日，該公司管理的資產超過 84 億加元。”



關於計算

上述所有計算均假設每筆交易的投資金額恆定，報告的回報是在所述期間發送給訂閱者的所有單個趨勢指標的表現總和。這些回報假設投資者根據這些趨勢指標進行多頭和空頭交易，並且回報不包括佣金成本，因為這些成本因每個投資者而異。比特幣和以太坊的回報率是根據描述期間的第一天和最後一天的價格變化除以第一天的價格計算的。



關於 CryptoHawk

CryptoHawk 是一種人工智能驅動的價格趨勢預測工具，任何有興趣交易比特幣或以太坊的投資者都可以使用它來獲利。該工具有所不同，因為它使用人工智能和機器學習來從加密貨幣的波動中獲取利潤，而不是承擔買入並持有投資的風險。在上漲和下跌的市場中，CryptoHawk 都有可能在交易時為訂閱者帶來更高的回報。總之，CryptoHawk 是一種 AI 解決方案，可以保護交易者免受波動的影響，同時讓他們從中獲利。



關於 DigiMax

DigiMax 是一家科技公司，致力於通過在各個垂直領域提供先進的金融、預測和加密貨幣解決方案來釋放顛覆性技術的潛力。 DigiMax 是 IBM Watson 的官方合作夥伴，公司的工程團隊在機器學習、神經語言處理、人工智能、大數據和加密貨幣技術方面擁有豐富的經驗。



要了解更多信息，請訪問我們的網站：https://digimaxglobal.com/ https:/cryptohawk.ai



聯繫人:

Martti Kangas

Investor Communications

647-521-9261

mkangas@digimax-global.com



Chris Carl

President & CEO

416-312-9698

ccarl@digimax-global.com



關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含“前瞻性陳述或信息”。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別：預期、打算、計劃、目標、尋求、相信、項目、估計、期望、戰略、未來、可能、可能、應該、將和對未來時期的類似引用。本新聞稿中前瞻性陳述的例子包括，除其他外，關於公司和 Kirobo Inc. 未來計劃、期望和目標的陳述。



前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、期望和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和難以預測的環境變化的影響，其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中所示的結果和財務狀況存在重大差異。因此，您不應依賴任何這些前瞻性陳述。公司可能不會實際實現其計劃、預測或期望。前瞻性陳述和信息基於公司做出的某些關鍵預期和假設，包括關於 Kirobo Inc. 未來計劃的預期和假設。前瞻性陳述包括以下內容：我們的現金流和收益的充足性、我們軟件的好處和使用、我們軟件的定價和可用性、未來融資和/或信貸的可用性，以及其他可能影響我們擴展此處描述的平台和軟件的能力的條件、加密貨幣行業的需求水平和財務表現、法律法規的發展和變化，包括通過立法行動和修訂的規則和標準加強對加密貨幣行業的監管加拿大證券管理局申請，安大略證券委員會和/或其他司法管轄區的其他類似監管機構，我們的技術網絡（包括計算機系統、軟件和雲數據）中斷，或我們的操作系統、結構或設備的其他中斷，Covid-19 或其他病毒和疾病的影響關於公司的運營能力、消費者對公司產品和服務的看法、交易對手未能履行其合同義務、政府法規、競爭、關鍵員工和顧問的流失以及總體經濟、市場或商業狀況、技術的影響產品和行業的變化、Kirobo Inc. 完成其業務目標的能力，以及公司向加拿大某些省份的證券監管機構提交的披露文件中討論或提及的風險因素，可在 www .sedar.com。鑑於這些風險、不確定性和假設，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。



我們在本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述僅基於我們目前可獲得的信息，並且僅在作出之日發表。除適用的證券法要求外，我們沒有義務公開更新任何可能因新信息、未來發展或其他原因不時做出的任何書面或口頭前瞻性陳述。



資料來源: DigiMax Global Solutions



話題 Press release summary



部門 CryptoCurrency, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

