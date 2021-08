Tuesday, 3 August 2021, 17:44 HKT/SGT Share:

來源 Activation Group Holdings Limited 艾德韋宣2021中期業績大幅提升 宣派中期及特別股息共計港幣6,000餘萬元,折合每股7.96港仙

香港, 2021年8月3日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商–艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或本「公司」,連同附屬公司總稱本「集團」,股份編號:9919)今日宣布未經審核2021中期業績大幅提升,收益大幅上升436.5%至2021年中期的人民幣3.85億元。溢利為人民幣3,850萬元(2020年中期:虧損人民幣2,000萬元)。本公司擁有人應佔溢利為人民幣3,550萬元(2020年中期:虧損人民幣1,930萬元)。 每股基本盈利為人民幣4.80分,而2020年中期則為每股虧損人民幣2.47分。



董事會宣佈派發截至2021年6月30日止六個月的中期股息每股1.03港仙以及中期特別股息每 股6.93港仙(2020年:無)。



由於中國大陸奢侈品消費的快速增長, 加上香港市場恢復,集團體驗營銷業務爆發式增長,此等服務產生的收益大幅上升1,286.5%至2021年中期的人民幣2.77億元。艾德韋宣體驗營銷事業部在2021年上半年組織落地了許多精彩活動,包括CARTIER「樹,樹」展覽、GUCCI 「ARIA-時尚詠歎調」時裝秀、GUCCI「古馳原典」展覽、PRADA OUTDOOR 「意趣花园」、CINDY CHAO「無盡之境」藝術珠寶大師展、梅賽德斯-AMG GLA 35以及GLB 35「非凡之旅」產品體驗活動等以及其他大型項目。



於回顧期內,集團已將原本的數字營銷業務提升為全面的數字化推廣組合,當中包括MCN及精準媒體營銷服務。此等服務產生的收益增加66.2%至 2021年中期的人民幣7,830萬元。於公共關係服務方面,此等服務產生的收益大幅上升427%至2021年中期的人民幣1,950萬元。艾德韋宣數字營銷事業部在上半年為諸多品牌(包括MAXMARA、CLARINS、GIVENCHY BEAUTY、SK-II、TORY BURCH以及LOEWE)提供社交平台日常運營及維護服務。除此之外,集團也落地了許多數字營銷活動項目,例如LEGO中國新年數字營銷項目、BALABALA「夢無止境」項目、DIOR 2021 J’adore Infinissime香水營銷推廣項目等。



於中期報告期間,艾德韋宣集團舉辦了2021環法中國系列賽全民繞圈賽上海臨港新片區站,吸引了超過 2,000名選手參與。集團正在準備在2021年下半年舉行2-3場的活動。此服務產生的收益大幅上升910%至2021年中期的人民幣 1,010萬元。集團已就 IP 業務簽署兩項業務合作協議:(i) 與 FISE(Hurricane Group 旗下的世界知名極限運動聯賽)的合作協議及 (ii) 與久事體育集團(擁有F1、上海 ATP 1000 大師賽的最大型國有體育集團之一)的策略夥伴協議,以於中國共同發展雙方擁有的IP。



艾德韋宣董事會聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示:「在2020 年上半年的疫情影響之後,中國經濟實現了快速復蘇和反彈並仍在持續,中高端消費受到了明顯的刺激,也帶動了奢侈品營銷行業的快速增長。作為奢侈品體驗營銷的行業龍頭,我們的體驗營銷和公關服務業務因此大為受益,實現了爆發式增長,2020年公司仍為大中華區最大的體驗營銷服務商。集團近年來在數字營銷的投入也初見成效,下一步戰略將是向數字營銷科技和電商發展,提供全域電商服務,包括完善電商運營方面的能力和團隊,並希望把線下與線上的消費者數據打通,不斷完善並積累中高端品牌消費者的消費行為及偏好數據,協助品牌進行運營決策,並增加集團對於品牌的戰略價值和黏性,最終通過提高品牌銷售額並通過分成方式增厚公司利潤。」



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是大中華區領先的時尚品牌數據互動營銷集團,業務涵蓋體驗營銷及公關服務、數字營銷及電商服務、IP運營等,是大中華區服務奢侈品牌和時尚品牌最大的營銷集團,市場佔有率約7%,並於2020年1月16日在香港聯交所主板上市。集團所有業務均以數据互動營銷為核心,並不斷加快數字化能力的全面營銷佈局,包括成立MCN事業部、為品牌提供效果營銷及直播電商等,實現從營銷到銷售的閉環。





