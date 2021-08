王朝預期2021年上半年收入同比近翻倍至1.7億多港元

香港, 2021年8月2日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(股份代號:828)今日根據最新未經審核綜合管理賬目資料發布盈利預告更新,預期截至2021年6月30日止6個月(「本期間」)之綜合收入約達1.7億多港元,與去年同期比較,增長約90-100%,綜合溢利介乎1,000萬港元至2,000萬港元。



王朝在本期間收入明顯增加,主要歸因於三大因素。首先,隨著新型冠狀病毒疫情於中國受控,政府放寛對消費場所的限制,消費場景及消費意欲恢復,加上經濟(尤其是內需方面)增長,令銷售復甦。其次,與去年同期相比,本期間品牌及產品升級後,中高端葡萄酒產品銷售上升。此外,收入增加亦受益於本期間內集團的銷售團隊加強與經銷商合作及經銷商於節慶前進貨,這也反映了集團於營銷改革後取得階段性成果。



去年同期王朝出售酒堡及相關設施錄得約1.84億港元之非經常性收益,並因實施僱員改革計劃錄得非經常性僱員賠償約1,330萬港元,使集團去年同期的未經審核綜合溢利達到1.426億港元。倘撇除此兩項非經常性收益及支出的影響,去年同期集團的經調整綜合虧損約2,780萬港元,本期間的綜合溢利則預計將錄得約1,000-2,000萬港元,較去年同期大幅改善,成功扭虧為盈,主要由於中高端葡萄酒產品銷售增加和毛利率改善。



2021年,王朝在產品、銷售渠道及市場方面調整佈局,取得了顯著的成效。在產品策略方面,王朝結合自身的優勢和市場需求,進一步落實「5+4+N產品戰略」,透過五大主線系列 (包括乾化系列、七年藏系列、梅鹿輒系列、經典系列及暢銷系列)覆蓋所有主流價位,以乾紅、乾白、白蘭地、起泡酒四大優勢品類提升市場份額,同時通過定製產品滿足消費者多元化的需求。



為推廣新產品,王朝於今年1月舉行了首場錦邑白蘭地系列新品招商品鑒會,以及於4月參加了成都舉行的春季糖酒會,大力推廣其最新産品矩陣,獲得市場的熱烈反應。今年6月,集團再為王朝典藏系列産品升級煥新舉行了上市發佈會,升級後的王朝典藏系列包含八款產品,价格進一步覆蓋大眾消費主流價格市場。



在市場營銷方面,王朝加強了品牌推廣及廣告投入,於今年3月開始以王朝冠名高鐵列車,主要覆蓋江浙滬核心地區等重點市場,並通過在這些地區的終端以及京東旗艦店、天貓旗艦店等綫上綫下的銷售渠道聯動營銷,在全國銷售範圍內進行營銷活動。同時,王朝持續深耕煙酒專賣店、商超、餐飲、社群圈層四個渠道,並通過靈活的互動形式和主題性參與活動、意見領袖推廣、內容營銷等打通社群圈層,實現渠道的多元化和互通互聯。此外,王朝亦在今年7月進一步擴展了沿海乾白戰略範圍,不再局限於沿海城市,以華南為主向全國18個城市擴散,以品鑒會、贈飲、陳列等多種形式,系统性、大规模地推廣王朝的乾白葡萄酒。



於今年上半年,王朝透過有效的策略調整和強大的執行力,成功增加了中高端葡萄酒產品銷售,並提升了毛利率。展望未來,王朝將針對消費需求繼續進行創新,從品牌、産品、銷售模式、人才等方面在行業內實現全方位差異化競爭。





