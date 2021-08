Monday, 2 August 2021, 18:39 HKT/SGT Share: 中再集團旗下中再壽險推出國內首個“全植入式鎮痛泵”險種 鼎力支持“醫+藥+械+險”融合創新

香港, 2021年8月2日 - (亞太商訊) - 7月26日,關心“Mei”一刻暨美敦力鞘內藥物灌注系統商業健康險合作專案發佈會在上海舉行,中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”,股份代號:1508.HK)旗下中再壽險與鎂信健康、美敦力共同推出國內首個鞘內藥物灌注療法保險產品責任,並將在醫療器械領域開展戰略合作,基於各自在創新支付、保險服務及醫療健康領域的優勢,惠及更多患者,服務“六穩”“六保”、積極踐行“健康中國”戰略。

發佈會儀式現場





據中國腫瘤臨床資料,2017年全球每年有超過1000萬人被診斷出患有癌症,2020年這一數字增加到1500萬,其中近八成癌症進展期患者遭受中度至重度疼痛。而鞘內藥物灌注療法(TDD)俗稱“全植入式鎮痛泵”,可以最大程度幫助患者減少藥物依賴性及副作用,在有效緩解疼痛的同時,有助於患者更好地抗擊癌症,或可延長生存週期。



此次推出的國內首個全植入式鎮痛泵的保險產品,是疼痛管理領域的第一款器械商業保險,填補了健康險在疼痛管理領域的空白。該產品將為更多中國患者提供醫療服務和醫療器械使用保障,真正解決患者“痛點“,提升患者生活品質,在創新的同時,也為商業保險賦予了人文關懷的溫度。



同時,鎂信健康、中再壽險、美敦力三方將基於各自在創新支付、保險服務及醫療健康領域的優勢,積極開展慢性疼痛及癌痛相關教育活動,提高公眾慢性疼痛和癌痛相關知識的認知水準,提升慢性疼痛和癌痛的診療可及性,使每一位患者都能獲得更高品質的疾病管理和性價比更高的醫療服務。



中再壽險副總經理胡曉參加發佈會儀式並表示,此次幾方以鞘內藥物灌注療法為手段,聚焦健康險,為醫療器械在廣大用戶中的宣傳和教育提供了新的傳播管道,同時也提升了保險產品的價值;這是健康保險和健康產業尤其是高價值器械端融合合作的一次有益嘗試,將惠及更多國內患者,共同構建多層次的醫療保障體系。







