斯程教育參與「香港隊加油」活動

香港, 2021年7月30日 - (亞太商訊) - 斯程教育(See Change Education)(亞洲聯合基建控股有限公司全資附屬公司)於上週末參與由香港奧林匹克之友主辦及啟鑰(Key Connect)協辦,以「香港隊加油」為主題的活動日。當天,斯程教育安排了於斯程教育國際辯論比賽(International Parliamentary Debate Competition (IPDC))及國際公開演講比賽(International Public Speaking Competition)的得獎學生於台上進行以體育為主題的現場辯論及公開演說等的表演環節,現場氣氛熱烈。

英華書院與保良局董玉娣中學對決,雙方均在2020年於斯程教育舉辦的辯論比賽中獲得最佳演講者獎

斯程教育希望透過是次活動予以學生一個表演舞台,藉此實踐他們的技能,同時宣揚運動的重要性及弘揚奧運精神。斯程教育創辦人彭一心女士表示︰「透過討論時事,我相信小朋友能把思考及溝通技能應用於日常生活中。斯程教育為五至十八歲學生開設環球教室,致力教授辯論及公開演說、閱讀及寫作,以及媒體傳意。議題範疇涵蓋歷史、文化、科技等。小朋友除了可發現公開演說的樂趣外,更能快速思考及拆解問題,並掌握高水平的組織能力。」



國際辯論比賽及公開演講比賽的得獎者包括來自拔萃女小學、拔萃男書院、弘立書院、聖保羅男女中學附屬小學、德瑞國際學校、哈羅香港國際學校、香港國際學校、英基學校協會(ESF)九龍小學、英華書院、德望學校、愛秩序灣官立小學、愉景灣國際學校、鰂魚涌小學、保良局董玉娣中學、保良局香港道教聯合會圓玄小學、新加坡國際學校(香港)等學生於台上侃侃而談,吸引了不少市民駐足圍觀。



斯程教育的攤位亦設有以奧運為主題的拍照「打卡位」、派發汽球以及紀念品等活動,吸引了不少家長帶同小朋友來到西九藝術公園感受奧運氣氛。





