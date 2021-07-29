科軒動力與Quantron透過股份互換合力打造全新電動車產銷體系



香港, 2021年7月29日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；前稱中國動力（控股）有限公司；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」），與總部設於德國，從事城市及地區電動客運及貨運交通公司Quantron AG (「Quantron」)訂立股份互換協議，以擴大其在全球新能源汽車生產、工程、營銷和銷售以及售後服務體系。

科軒動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop先生（左）及Quantron董事會成員及創辦人Andreas Haller先生（右）相信換股是兩家公司策略性增長中的又一里程碑。

根據該協議，科軒動力有條件同意認購Quantron的6,459 股認購股份，約佔Quantron擴大後股本的10.18%，代價為5,000,000歐元（相當於約45,848,191港元）。代價將由公司以每股0.18港元配發及發行254,712,175股代價股份支付。



發行價0.18港元較2021年7月28日（即協議日期前之最後交易日）在香港聯合交易所有限公司所報收市價每股0.125港元溢價約44.00%。



交易完成後，公司將共持有Quantron的9,157股份，約佔Quantron擴大後股本的14.43%。



科軒動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示：「是次換股將使兩家公司加快盈利增長，並通過分享技術知識和各自的市場覆蓋範圍獲得協同效應。隨著有利的電動客貨運輸的政策及市場趨勢，Quantron持續收到大量客戶採購訂單和服務報價，並從集團採購動力底盤及電動汽車組件，以滿足其客戶的需求。此次交易將使我們能夠利用Quantron在歐洲的業務網絡和經驗，為我們提供擴大歐洲輕型和中型電動貨車市場的良機。科軒動力將成為Quantron的生產基地之一。」



Quantron董事會成員及創辦人Andreas Haller先生表示：「Quantron和科軒動力將共同開發零排放電動車、氫能巴士及物流車。Quantron在德國和歐洲發展良好，有關產品和服務將由Quantron 設計和建造，並由科軒動力生產。兩家公司亦將評估與燃料電池技術公司的戰略合作。我們相信換股是兩家公司策略性增長中的又一里程碑。」



科軒動力國際顧問Michael Perschke先生補充：「Quantron 是歐洲電動汽車市場的主導企業，而科軒動力是中國新能源商用車領域的重要參與者。強強聯手，兩家公司將不僅獲得進入新市場的機會，還促進彼此的工程能力。」



關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）

科軒動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地，並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



關於Quantron AG

Quantron AG為清潔電池和氫動力電動汽車系統供應商，為卡車、公共汽車和貨車等商用車輛提供服務。Quantron AG還提供廣泛的創新服務，包括對二手和現有車輛進行電動化、及構思獨特的整體概念，由合用的充電基礎設施以至租賃、融資、租賃優惠以及駕駛員培訓等。Quantron AG亦向商用車輛、機械和企業內部物流車的製造商銷售電池和定制集成電動化方案。Quantron AG總部位於德國巴伐利亞州奧格斯堡，是電動客運、交通和貨運領域的先驅和創新力量。



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