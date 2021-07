利奧成功完成第三輪綠色融資，總貸款額達11.5億港元

香港, 2021年7月28日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的環球印刷通訊企業利奧紙品集團(香港)有限公司(「集團」)宣布,其全資附屬公司利奧紙品集團財務有限公司(「利奧」)今天與8家大型銀行簽署一項總值4億港元的四年期綠色定期和循環信貸貸款 (「綠色融資」),連同2018及2019年完成總值7.5億港元的綠色融資,集團一共取得11.5億港元的綠色貸款。與此同時,集團亦成為全港首批獲得香港金融管理局「綠色和可持續金融資助計劃」認可的本地企業,獲得全額資助外部評審費用。



疫情令全球對環境、社會及管治(ESG)的關注度大大提升,而國家發改委近日出台的《「十四五」循環經濟發展規劃》中明確指示於2025年前正式全面推行循環型生産方式,鼓勵工業推行綠色設計和清潔生產,並加強資源綜合利用效率;同時亦鼓勵金融機構加大對綠色經濟領域的投融資力度以支援循環經濟有關企業和項目。利奧作為業內龍頭企業之一和ESG的先行者,其第三次綠色融資在疫情下繼續獲得本地和跨國銀行的大力支持。是次四億港元綠色融資部份將用作中國內地和越南廠房的綠色環保項目建設,包括在現有印刷廠房中進一步加強節能減碳、廢氣、廢物、廢水防治,以及其他環保項目的裝置;另一部份將在湖南建設一座全新符合標準認證的綠色廠房,其在能源消耗、廢水及廢料排放等各方面將依循更嚴格的環保標準,助力國家推動碳達峰、碳中和,並進一步帶動集團的中國內地業務發展。



事實上,利奧多年來不斷加大其在內地和越南廠房節能減排的力度,推動紙品印刷產業的可持續發展。集團自2018年和2019年合共取得7.5億港元綠色融資後,至今已投放數億港元於節能減碳、廢水、廢氣、廢物防治、綠色建築、資源利用、自然資源再造等不同節能技改項目,發揮了顯著的環保成效,成功為集團的生產基地累計節省接近1,800萬度用電量和減少超過9,200噸碳排量(數據截至2020年7月31日),大大提升環保和節能效益。



此外,利奧欣然宣布成為香港金融管理局「綠色和可持續金融資助計劃」下首批認可企業,獲得全額資助外部評審費用。隨著本港進一步推動綠色金融發展,利奧於2018年成為首間榮獲香港品質保證局(「HKQAA」)綠色金融認證的私人企業,及後2020年亦在HKQAA舉辦的「香港可持續發展金融大獎2020」中榮獲「傑出綠色貸款發行機構-多元綠色框架-單一綠色貸款(印刷通訊業)」獎項殊榮,再加上今次成功通過金管局「綠色和可持續金融資助計劃」審核,對利奧多年來推動綠色發展無疑是一大肯定及鼓舞。



集團主席梁鎮華先生表示:「2020年是充滿變化和挑戰的一年,持續一年多的疫情對全球經濟、市場需求和企業經營產生了深遠的影響。集團去年的部分業務例如紙品包裝、賀卡及禮品等亦因而受到輕微影響。然而,受惠於特別是歐美民眾留家抗疫時間增加,集團的產品如書籍、紙牌遊戲及拼圖遊戲等家庭娱樂產品的業務卻逆市増長,獲得優越表現。隨著疫情受控,集團將會於中國內地和越南廠房加大生產力,以迎接經濟復甦。」



「疫情讓我們格外感受一家企業的可持續發展的重要性,因此我們及時實施了比以往更全方位的可持續發展戰略,當中包括環境保護、社會責任、員工保護和卓越業務。展望未來,集團將繼續推動綠色環保、實現『零廢料廠房』的願景,盼望此舉能為業界樹立新的行業標準。」



集團首席財務官黎景隆先生表示:「縱然近年環球和本地市場出現各種不穩定的因素,但是這次綠色融資仍然獲得8家大型銀行的大力支持,4億港元的四年期綠色定期和循環信貸貸款在短短36天內完成籌組,實在是刷新了一項記錄,可見資本市場對集團的財務能力和前景充滿信心,我們為此感到自豪,並感謝各銀行對集團的信任和肯定!我們定必不負眾望,帶領行業走向更綠色的未來。」



滙豐香港工商金融主管方嘯先生表示:「繼2018年協助利奧制定綠色貸款框架後,滙豐很榮幸已第三次支持該集團的綠色融資計劃,全面配合公司把可持續發展理念融入營運層面。銀行業在企業實踐碳中和的進程中扮演重要角色,而滙豐作為綠色金融市場的領先銀行,一向積極配合客戶的環境、社會及管治(ESG)議程,並致力推動零碳排放經濟轉型。」



為展示對長遠可持續發展的決心,利奧早前制定了「綠色和諧®」框架作為其核心政策,旨在構建一條「從原材料到消費者」以及「由設計到回收處置」的綠色產業鏈。集團更於今年把其框架門檻提高,務求為集團的綠色發展不斷注入新動力。有關利奧在推動可持續發展方面的工作,請瀏覽:https://tinyurl.com/rj9v5je8



關於利奧紙品集團(香港)有限公司

利奧創辦於1982年,由當年的小型傳統印刷公司發展成今天的環球印刷通訊集團,為客戶提供全面的一站式印刷服務。多年來,集團持續推廣環保材料及清潔生產技術,為提升「綠色」製造能力,集團不僅積極增加「綠色」材料採購,採用「綠色」技術開發產品,更銳意減少製造廢料廢水,降低碳排放以及實施資源再用等。集團致力改善生產和業務營運中的環境績效,以減少生態足跡,創造更美好的未來。



