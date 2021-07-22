中國生物製藥捐資捐物人民幣1,000萬元馳援河南抗災防疫

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香港, 2021年7月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）宣佈捐資捐物人民幣1,000萬元馳援河南抗災防疫。
河南連降特大暴雨，災情牽動人心。一方有難、八方支援，中國生物製藥以高度的社會責任感和醫藥人的使命感，通過香港中聯辦捐款人民幣500萬元現金及價值500萬元應急救援物資，用於支援當地全力開展緊急醫學救援，確保「大災之後無大疫」，保障河南受災同胞的生命安全和身心健康。
中國生物製藥副主席兼執行董事鄭翔玲女士表示：「集團將特別發揮在生物製藥領域的專業優勢，持續關注大災之後的衛生防疫工作，還會繼續捐贈相關的物資和藥品。中國生物製藥將守護健康作為使命與擔當，風雨同舟，為河南加油！」
有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）
中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在腫瘤、肝病、心腦血管、骨科、呼吸系統及腸外營養等多個極具潛力的治療領域具有競爭優勢。
中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生綜合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通中國內地醫療保健指數、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數，以及恒生港股通指數等。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。
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