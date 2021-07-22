AEON信貸財務推出全新升級版手機應用程式



香港, 2021年7月22日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）宣佈推出全新升級版「AEON 香港」手機應用程式（「應用程式」），讓客戶可透過應用程式申請信用卡，進一步提升數碼化進程；同時，集團與香港海洋公園攜手推出「AEON x 海洋公園換玩樂」優惠計劃，刺激客戶消費。



為優化客戶體驗，集團正陸續更新網上客戶服務系統及升級手機應用程式，並剛於本月推出全新升級版「AEON 香港」手機應用程式，新增申請信用卡功能。透過該應用程式，客戶可通過手提電話完成整個信用卡申請程序，包括填寫個人資料、核實身份、上載文件及查看申請狀態等，為客戶提供一個更方便快捷的方法申請信用卡。同時，為提高營運效率，集團一直投放大量資源，致力完成數碼轉型，以提升應對能力，迎合日增的客戶需求。集團已於今年第一季度啟動第二階段的核心系統更換項目，目標為開發新信用卡及貸款系統。未來，集團將繼續加強數據分析方法，以增強市場推廣、信貸評估和信貸管理的成效。



為鼓勵消費者下載「AEON 香港」手機應用程式及使用AEON信用卡簽賬，集團與香港海洋公園合作推出「AEON x 海洋公園換玩樂」計劃。會員可於換票期內登入「AEON 香港」手機應用程式，登記換領「AEON x海洋公園換玩樂」之電子門票，並於消費期內憑已登記之AEON信用卡累積購物簽賬、現金預支、信用卡購物分期或現金套現分期每滿港幣$15,000，即可免費換領海洋公園標準成人電子入場門票乙張，以及享有三項園內獨家優惠。



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務，以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。





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