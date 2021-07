南昌大學攜手江西應用科技學院打造校校合作新典範

香港, 2021年7月21日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)為深化校校合作,提高人才培養品質,加強江西應用科技學院學科專業建設、科研服務能力和專案建設成果推廣,7月16日下午,南昌大學與江西應用科技學院對口幫扶與協作協議簽約儀式在江西應用科技學院圖書館四樓會議室舉行。儀式上,兩校成功簽訂對口幫扶與協作協議。省委教育工委委員、省教育廳副廳長劉小強,南昌大學副校長劉耀彬以及江西應用科技學院董事長黃玉林,黨委書記彭迪雲,校長黃士安,常務副校長幹甜,黨委副書記席芳寬,副校長李建萍、房小珍、王立、張敏等出席簽約儀式。簽約儀式由黃士安主持。



省委教育工委委員、省教育廳副廳長劉小強在儀式上發表講話。他表示,南昌大學與江西應用科技學院合作協定的簽訂,充分體現了南昌大學的政治擔當以及強烈的使命感、責任感,也體現了江西應用科技學院銳意進取的創新精神。劉小強強調,簽署對口幫扶協議是兩校開展校校合作的新起點。通過對口支援、結對子幫扶有利於建設江西高品質的教育體系,有利於推動區域高等教育的發展,是一個重要的創新。希望江西應用科技學院以此次幫扶為契機,搭上快班車,駛上快車道,早日實現學校高品質發展。同時,也希望南昌大學不遺餘力地傾力支持,幫助江西應用科技學院實現快速發展。劉小強指出,民辦高校有很多特色優勢,特別在體制機制上,作為應用型本科,如何促進推進產教融合,如何服務地方經濟社會發展,還是有很多值得其他高校包括南昌大學去借鑒的地方,希望兩校深入探索,努力建成高品質教育體系的“江西經驗”和“江西模式”。



南昌大學副校長劉耀彬在儀式上發表講話。他首先對省教育工委、省教育廳給南昌大學、江西應用科技學院這次共用機遇、共謀合作、共同發展的機會表示感謝。其次,對江西應用科技學院闖出江西民辦高校第一方陣,創造企業辦高校、高校助力企業相融相生新篇章的敢闖、敢創精神表示感動。劉耀彬指出,南昌大學與江西應用科技學院的校校合作是一個開篇,具有非常重要的意義,希望兩校牢記服務贛鄱兒女的使命,共同謀劃江西現代化發展的新篇章。



江西應用科技學院董事長黃玉林在儀式上對學校及辰林教育集團的發展歷程做了簡要介紹。他表示,江西應用科技學院是一個幸運的集體,也是一個爭氣的集體,在省委、省政府開明、開放的政策指引下,在省委教育工委、省教育廳的關心支持下,在南昌大學及兄弟院校的幫助鼓勵下,學校得以不斷進步。他指出,南昌大學對口幫扶江西應用科技學院,必將使江西應用科技學院在學科專業發展、師資隊伍建設、人才培養品質、科研服務能力、學校管理水準等方面得到顯著提升,也必將助推江西應用科技學院為地方經濟社會發展作出更大的貢獻。



江西應用科技學院黨委書記彭迪雲在儀式上致辭。他指出,南昌大學和江西應用科技學院通過“公辦幫民辦”“大手拉小手”的形式,在全省率先探索建立公辦高校與民辦高校對口幫扶與協作機制,是落實黨中央關於“建設高品質教育體系”決策部署的積極行動,是深入貫徹習近平總書記關於職業教育重要指示的有益實踐,是支持我省民辦高校辦學品質整體提升的創新舉措,必將有力地推動江西應用科技學院教學水準有新的提高,管理水準有新的突破,教育品質有新的改進,辦學實力有新的增強,為開創我省公辦與民辦高校共建共用、協同發展新格局帶來改革紅利和示範效應。



南昌大學黨政辦主任王曉輝、發展規劃與學科建設處處長吳丹、人事處處長熊薇、研究生院院長黃志繁、離退休工作處黨總支書記萬先英、教務處副處長肖教燎、科技處副處長溫平威、社會科學處副處長劉毅以及江西應用科技學院黨辦、校辦、人事處、規劃處、評估辦、教務處、科研處等部門相關負責人參加簽約儀式。



