Tuesday, 20 July 2021, 09:29 HKT/SGT Share: 祖龍娛樂(9990.HK)獲董事長和管理層連續增持,看好公司長線發展和未來產品佈局

香港, 2021年7月20日 - (亞太商訊) - 根據香港聯交所最新權益披露資料顯示,2021年7月15日至7月19日期間,祖龍娛樂(9990.HK)獲其董事長兼首席執行官李青先生以自有資金在公開市場連續三個交易日增持公司股票。截至7月19日,李青先生最新的持股比例上升至34.21%。



此外據悉,2021年7月16日,祖龍娛樂(9990.HK)亦獲公司管理層持股平台通過大宗交易方式增持約186萬股公司股票,涉資共計約2,340萬港元。



以上連續增持,彰顯了董事長李青先生以及公司管理層看好公司業務情況、長線發展和未來產品佈局,並對公司投資價值和未來增長前景充滿信心。







話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

July 19, 2021, 18:59 HKT/SGT 祖龍娛樂佈局新戰略,加速釋放發展潛力 July 19, 2021, 18:50 HKT/SGT 加強人才建設關注社會責任,祖龍娛樂點燃更多人的夢想 July 19, 2021, 18:35 HKT/SGT 祖龍娛樂佈局華東地區,拓寬更多賽道提升硬實力 July 19, 2021, 18:24 HKT/SGT 港股上市一周年,祖龍娛樂攜新戰略揚帆起航 Mar 29, 2021, 21:10 HKT/SGT 祖龍娛樂發佈2020年全年業績 Nov 24, 2020, 18:32 HKT/SGT 祖龍娛樂獲納入富時羅素小型股指數成分股 Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 東京: +81 3 6859 8575

   