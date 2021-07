Monday, 19 July 2021, 19:11 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 君聯資本投資企業「全版權」運營商讀客文化成功登陸創業板

香港, 2021年7月19日 - (亞太商訊) - 7月19日,君聯資本所投企業讀客文化(股票代碼:301025)在創業板成功上市。讀客文化本次公開發行4001萬股,截至發稿股價報人民幣31.66元/股,較發行價上漲約1942%,總市值約人民幣126億。



讀客文化成立於2009年,主營業務為圖書的策劃與發行及相關文化增值服務,長期願景是「配合國家政策,培養本土作家,發揚傳統文化」。作為一家「全版權」運營商,讀客文化以「激發個人成長」為宗旨,整合文藝、社科以及少兒等領域的優質版權,綜合多種載體形式為大眾提供以圖書為主體的精品內容。同時致力於以獨特的創意方法和人才培養制度,成為領先的創意文化企業。



經過多年發展,讀客文化在圖書選題、策劃編輯、版權運營、市場營銷等方面積累了豐富的經驗,成為行業內具有較强品牌影響力的企業。公司長期實行「精品」內容戰略,優先考慮內容質量,著重打造精品圖書,圖書品種效率超過行業平均10倍以上。主要代表案例包括:「半小時漫畫」系列、「藏地密碼」系列、「銀河帝國」系列、《島上書店》、「教父」系列等。此外,讀客文化屬國內較早開展數字內容業務的圖書公司,依托豐富的電子書運營經驗,公司也單獨簽約了諸多有重大市場影響力的電子書版權,例如《三體》(三部曲)、「火影忍者」系列等。《島上書店》、《無聲告白》、《微微一笑很傾城》等電子書獲得當當網、亞馬遜等平台的電子書暢銷獎。近年公司積極佈局有聲書市場,在喜馬拉雅、懶人聽書、蜻蜓FM和微信讀書等平台收穫了大量聽眾,部分有聲書多次位列喜馬拉雅FM暢銷書排行榜前十。



君聯資本於2017年6月領投讀客文化A輪融資,並在同年11月持續追加投資。作為投資合作夥伴,君聯資本在投資後一路陪伴公司成長,在行業資源、人才引進、經營提升、戰略規劃以及資本化等方面為公司提供了深度和全方位的增值服務。



君聯資本董事總經理邵振興表示,「在移動互聯網內容時代,以IP為內核的泛娛樂產業鏈發展更加迅速,優質IP的價值更加凸顯。讀客文化處於內容行業的上游優勢位置,是君聯資本在內容產業鏈中的重要佈局。頭部IP是文化產業發展的稀缺資源及核心要素,讀客文化是一家在行業內具有全渠道强版權運營能力的公司,挖掘和充分釋放IP價值,實現了版權資產的多元變現。上市將幫助讀客文化在未來逐步加大版權庫建設的同時,應用現有方法論賦能更多優質儲備版權,打造IP孵化平台。」



在內容為王的互聯網時代,君聯資本始終關注內容產業鏈的發展,尤其是頭部IP的稀缺資源。目前,文學閱讀市場依然是IP孵化的重要來源之一。在內容領域,君聯資本已投資的代表企業有bilibili、太合音樂、摩登天空、哇唧唧哇、HYBE(Big Hit)、布魯可、謙尋等。





