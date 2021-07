Monday, 19 July 2021, 18:59 HKT/SGT Share:

來源 Archosaur Games 祖龍娛樂佈局新戰略,加速釋放發展潛力

香港, 2021年7月19日 - (亞太商訊) - 近日,Newzoo公佈了《2021年全球遊戲市場報告》。報告中預測2021年手機遊戲市場將創造907億美元的消費支出,由此可見當代人對於“遊戲”產品消費意願強烈。當前,“Z”時代成為與消費相關的討論熱詞之一,消費新勢力的崛起,讓各家遊戲廠商開始關注行業需求的新變化。

《Project I》項目

星球大世界探索手遊《諾亞之心》

祖龍娛樂董事長兼首席執行官李青

MMORPG手游《龍族幻想》、SLG手游《鴻圖之下》覆蓋全球市場

SLG手游《鴻圖之下》海外成績

面對變化多樣且複雜的市場局勢,遊戲企業應如何應對?近日,國內領先的遊戲研發企業祖龍娛樂發佈全新戰略規劃,將進一步通過多品類、精品化和全球化三位一體的發展戰略,為自身突圍競爭白熱化的遊戲行業開闢了新航道。



探尋多品類可能性拓寬行業賽道

當今社會逐漸進入多元化的文化發展時期,與大眾文化娛樂緊密相關的遊戲行業更是呈現出多品類發展的趨勢,由此引出的女性向遊戲市場爭奪戰更是為人津津樂道。



根據觀研報告網發佈的《2021年中國女性向遊戲市場分析報告》資料顯示,我國女性向遊戲市場規模從2015年的219億人民幣增長至2019年的527億人民幣,年複合增速在20%以上,顯著快於行業平均增速。因此,女性向題材正在逐漸擴張市場份額。



並且,資本已經嗅到了新興遊戲品類的商業價值,多家以女性向產品見長的廠商紛紛獲得資本加持。對傳統遊戲企業來說,打造多元化多品類的遊戲產品,拓寬行業賽道多品類競爭成為必然的趨勢。



在產品多元化方面,祖龍娛樂極有發言權。MMORPG一直以來都是祖龍娛樂最為擅長的領域,隨著行業發展和環境變化,祖龍娛樂也在積極探索如SLG、開放世界等遊戲領域,並已經推出SLG手游《鴻圖之下》,開放大世界MMORPG手遊《諾亞之心》即將開啟首測。同時可以看到,祖龍娛樂也在積極佈局女性向、SLG、射擊類等遊戲產品。通過多品類發展保持競爭優勢,延拓自身的發展空間和商業價值。



精品遊戲成行業競爭勝負手

激烈的行業競爭,推動遊戲企業尋找新的增長點。隨著人口紅利逐漸消退,移動互聯進入存量競爭的下半場,遊戲行業亦如是。隨著近年來各類遊戲用戶圈層日漸細分和多樣,讓遊戲行業越發重視精細化運營的重要性。這同時也給遊戲廠帶來了新的挑戰,如何在精細化細分市場下打造精品化遊戲成為了新時代的課題。



多家券商給與祖龍娛樂買入或增持評級

2021年以來,中信建投、中國銀河、安信證券、新時代證券、國元國際等多家券商給予祖龍娛樂(9990.HK)買入或增持評級,中信建投在研報中提出,移動遊戲行業正處於跨世代演變的關鍵時期,擁有較高研發壁壘的公司將在未來獲得更大的市場,而祖龍娛樂在遊戲引擎等技術領域處於全球領先,持續不斷的研發投入為公司構建了較強的護城河。新時代證券指出,祖龍娛樂貫徹精品化戰略,強大研發團隊為業績增長保駕護航。



今年4月,祖龍娛樂連續兩日獲騰訊增持。期間騰訊以大宗交易方式兩次增持合共3,262.04萬股,占股本總額的4%,每股作價均為13.96港元,涉資約4.55億港元。交易完成後,騰訊持股量增至16.88%。可以看出,祖龍娛樂的長期發展潛力持續受到資本方面的認可。在存量競爭的今天,連獲增持實屬不易。



據投行Drake Star Partners的資料顯示,2021年上半年,遊戲行業的投融資宣佈和完成的交易超過635筆,交易額飆升至600億美元,刷新歷史記錄。2021年僅僅過去一半,用於遊戲收購、投資和公開發行的資金相較於2020年,幾乎翻了一番,遊戲行業投融資市場異常火爆。資本強勢進入,或將催生遊戲行業新一輪洗牌。



中信建投指出,騰訊高額增持凸顯公司長期價值。明年祖龍娛樂海外大IP合作產品將全球上線,預計將為公司進一步提升全球影響力。



全球化佈局穩步提升商業價值

2020年,祖龍娛樂海外發行為自身帶來人民幣約7.9億元營收,占總收益的65%左右,祖龍娛樂的全球化戰略收穫階段性成果。其中,自主發行為祖龍娛樂業績提供足夠保障。



祖龍娛樂深知遊戲產業鏈條中發行環節的重要性,尤其在佈局全球市場的當下。據瞭解,祖龍娛樂已著手佈局全球遊戲自主發行,目前已覆蓋中國、歐美、日韓、東南亞等核心地區,並針對不同地區採取不同的發行策略,並由此收穫了諸多成績。



據公開資料顯示,祖龍娛樂旗下MMORPG手遊《龍族幻想》在歐美和東南亞應用市場中多個榜單的下載排行均名列前茅,此外《龍族幻想》榮獲2020年GooglePlay印尼及泰國地區最佳對戰遊戲獎等多個重要獎項。



能夠觸達目標使用者、且收穫良好成績與祖龍娛樂精准的發行策略有很大關係。可以預見,隨著祖龍娛樂實現自主發行的進一步升級,達成內容生產至終端發行的有機結合,將取得更好的成績。



國產遊戲出海,除了讓世界見證中國遊戲行業發展之外,更有助於提升中國文化的國際影響力,因此順應時代發展,改變固有思路,為文化傳承提供新載體成為重中之重。



祖龍娛樂以遊戲為載體,發揚中國傳統文化。以三國為題材的SLG手游《鴻圖之下》就是祖龍娛樂傳承中國文化的關鍵所在。《鴻圖之下》以真實的三國歷史為背景,通過PBR渲染、全域光照、四季環境等技術手段為玩家還原一個群雄逐鹿、征戰沙場的三國世界。



祖龍娛樂將秉承“文化”和“創新”這兩個最關鍵的發展核心,在發展迅猛的數位文化領域積極拓展海外市場,在發展商業的同時肩負文化傳承的重任,持續向國內外市場輸出具備中國文化烙印的精品遊戲作品,為遊戲產業創造更大的發展空間,並推動中國文化走向世界。



目前遊戲行業已經進入新的發展階段,遊戲市場發生翻天覆地的變化,聚焦發展自身硬實力、緊跟行業趨勢,將成為突破遊戲行業發展桎梏的重點,從祖龍娛樂的新戰略可以看到祖龍娛樂不斷開拓創新,煥發出持續的青春活力。







