來源 Archosaur Games 祖龍娛樂佈局華東地區,拓寬更多賽道提升硬實力 再添一城!祖龍娛樂上海新辦公區正式啟動

香港, 2021年7月19日 - (亞太商訊) - 2021年7月18日,祖龍娛樂正式啟用位於上海漕河涇研祥大廈的辦公區,並在辦公區內舉辦了熱烈的啟動儀式。截止至目前,祖龍娛樂的辦公區已在北京、長春、成都、上海等地區達成覆蓋。不僅進一步賦能地區人才建設,更為熱愛遊戲的研發、發行、美術等多方面人才提供了良好的發展平台,共同為國產遊戲事業助力。

祖龍娛樂董事長兼首席執行官李青先生

祖龍娛樂未來新遊戲產品佈局

祖龍娛樂上海辦公區

祖龍娛樂位於上海漕河涇研祥大廈的新辦公區

祖龍娛樂辦公區前台

在國內遊戲市場中,祖龍娛樂的技術實力在業內備受關注。以技術為核心動能,持續引領行業變革。這一切除了祖龍娛樂深耕遊戲市場、沉澱行業經驗之外,更得益于祖龍娛樂對於人才的高度重視,不僅注重現有團隊的人才培養和發展,更加強全國範圍內的人才吸納,提高自身人員儲備。



技術優勢吸引彙集人才,拓寬更多產品賽道

上海是中國的經濟文化中心,兼顧古典文化與摩登文化共存,自成一派的藝術風格和文化氛圍極具包容性。而隨著此次上海辦公區的落成,意味著祖龍娛樂在華東地區人才戰略佈局的正式啟動。通過吸納本地及周邊輻射地區的行業精英,進一步拓寬祖龍娛樂在文化多樣性、技術領先性、遊戲風格相容性等方面的創新思路。



在7月16日舉辦的祖龍娛樂上市一周年發佈會上,祖龍娛樂董事長兼首席執行官李青先生曾在活動中發表重要講話,“祖龍娛樂未來的發展將圍繞著精品化、多品類、全球化三個方面展開”。而隨著全國範圍內人才戰略佈局的擴大,祖龍娛樂將不斷深化遊戲多品類發展這一核心要素,希望未來在二次元賽道、年輕化等遊戲品類中,吸引華東地區的新鮮血液,為祖龍娛樂探索更多元化遊戲產品的可能性,進一步提升行業競爭力,打造更多現象級產品。



產品技術和工業化能力賦能,踐行精品化發展戰略

為應對遊戲行業人才培養週期長、人才流動性高等問題,祖龍娛樂持續加大研發投入,完善工業化能力。據祖龍娛樂發佈的財報內容顯示,2020年公司的研發投入達到5.4億元人民幣,同比增長超38%,2020年祖龍娛樂新增人員458人,其中研發人員約占85%;截至2020年12月31日,公司研發中心人員約占總人員的87%。



可以看到,大量人才流入證明祖龍娛樂對遊戲行業精英極具吸引力。研發方面的投入,讓祖龍娛樂成為具備高價值的職業發展平臺,不僅有利於吸納人才,更有利於自身人才的留存。這也令祖龍娛樂擁有了得天獨厚的研發優勢,並逐步成為應用國際領先技術研發手遊產品的遊戲公司之一。



未來,祖龍娛樂將憑藉著行業領先的技術實力、工業化能力、全球化的藝術審美,不斷提升自身優勢,打造更多爆款遊戲產品。同時,祖龍娛樂將持續加大自身在全國範圍內的人才建設網路,覆蓋更多區域,通過不斷吸納行業精英,進一步為中國遊戲事業添磚加瓦,助推本土化遊戲在國際舞臺上的持續綻放。







