中國領先的獨立臨床特檢服務提供商康聖環球於香港聯合交易所主板成功上市



香港, 2021年7月16日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因技術有限公司 (「康聖環球」或「公司」，股份代號：9960.HK，今天於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

鳴鑼開市

康聖環球基因技術有限公司執行董事、主席、首席執行官兼首席醫務官黃士昂醫生致辭

康聖環球本次全球發售226,405,000股股份，發行價格為每股9.78港元，全球發售所得款項淨額預計約為2053.6百萬港元（不含超額配售）。公司於香港公開發售反應熱烈，初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購，相當於香港公開發售初步可供認購的22,640,500股香港發售股份約543.03倍；国际发售获得大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约13.81倍。



康聖環球基因技術有限公司執行董事、主席、首席執行官兼首席醫務官黃士昂醫生表示︰「今天，康聖環球在聯交所上市，踏上國際資本舞台，是公司的一個重要里程碑。我們在中國的獨立臨床特檢領域擁有獨特優勢，自2003年成立以來，我們戰略上一直專注於臨床特檢，康聖環球擁有先進的技術平台和全面的特檢組合，一體化全國銷售及物流網絡，以及具有強大的專有研發及業務開發能力推動持續增值創新。未來，我們將繼續鞏固在中國血液病學臨床特檢中的領先地位，同時複製我們在血液病學特檢中的成功經驗，加快其他專科領域的增長；我們還將進行跨行業價值鏈遷移，提升業務競爭力，並將檢測足跡拓展至世界，致力于为全球患者及医生提供广泛而优质的专科检测服务，进一步促进精准医疗的应用。」



關於康聖環球基因技術有限公司

康聖環球是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商。在中國所有獨立特檢供應商中，康聖環球擁有最大的特檢組合，在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目，包括逾2,300種血液學檢驗項目。超過1,100種檢驗項目完全由內部開發，及約2,400種檢驗項目由第三方開發或從第三方授權引入。康聖環球在血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學及婦科相關疾病等各個專科領域提供全標本種類的檢測服務。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表康聖環球基因技術有限公司發佈。如有垂詢，請聯絡︰



博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉小姐 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陸 淼小姐 +852 3150 6788 ivy.lu@pordahavas.com

劉 媛小姐 +8621 3397 8842 louise.liu@pordahavas.com

陳 蒙小姐 +8621 3397 8842 mona.chen@pordahavas.com







話題 Press release summary



部門 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

