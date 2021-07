Thursday, 15 July 2021, 17:08 HKT/SGT Share: 中再集團旗下橋社牽頭設立勞合社“一帶一路”政治暴力險共保體

香港, 2021年7月15日 - (亞太商訊) - 6月24日,中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”,股份代號:1508.HK)旗下橋社集團(以下簡稱“橋社”)正式宣布,在勞合社市場設立“一帶一路”政治暴力險共保體(以下簡稱“共保體”)並擔任其管理機構。共保體旨在匯聚勞合社辛迪加的專業力量,為“一帶一路”倡議的施工、運營或投資項目提供政治暴力險保障,全面提升服務“一帶一路”的風險保障規模及能力。



共保體將依託中再集團的客戶資源優勢,結合橋社在政治暴力險方面的專業能力及市場地位,為中國“一帶一路”工程項目和“一帶一路”綠色委員會批准的投資風險項目,提供最高達4億美元的承保能力。在設立初期,共保體將專注於政治暴力險,未來將陸續擴充增加其他險種。



勞合社CEO John Neal表示,勞合社非常支持辛迪加開發全球風險創新產品,為客戶提供更好的風險解決方案。新設共保體將為“一帶一路”倡議下的企業和項目提供更多承保能力,助力未來新興市場持續增長。



中再集團董事長袁臨江表示,自“一帶一路”倡議實施以來,保險業通力合作,在風險管理和風險保障方面發揮了不可或缺的作用。中再集團與其國際合作夥伴長期保持積極良好的合作關係,本次與勞合社及英國市場領先的保險機構共同設立共保體,向國際市場充分展示了中再集團與橋社協同的合力。



橋社CEO John Fowle表示,新設共保體將提供市場領先的風險解決方案,為中國企業和其他共同投資者的海外資產提供應對政治暴力風險的保障服務。橋社將結合自身在國際政治暴力險市場的領先地位,以及中再集團獨具優勢的客戶資源和影響力,與勞合社辛迪加攜手合作,為市場客戶和經紀人提供獨具一格的風險解決方案。





