通才教育的長期投資價值：低估值+未來高成長

香港, 2021年7月15日 - (亞太商訊) - 自2017年以來,港股市場迎來民辦教育企業上市潮。在這一波上市潮中,要數民辦高教股最吸引市場眼球。



在當前港股教育板塊38間教育股中,有近20間企業屬於高教股。中國高等教育行業具有政策大力扶持、市場集中度低、成長確定性強及現金流穩定等優勢,這也是民辦高教股在資本市場中受資金青睞的原因。



今年以來,已有5家民辦教育企業向港交所遞交了招股書,其中包括明日登陸港股市場的通才教育(02175.HK)。



低估值下的長期價值股

通才教育已於6月30日-7月8日期間完成招股,擬發行1.25億股股份,最終以招股價範圍中下游的3.69港元定價,集資約4.09億港元。



值得注意的是,通才教育此次3.69港元的招股價,已接近原計劃的中下限定價。這表明通才教育對自身的估值相對保守,也意味著企業願意為投資者預留較大的獲利空間。



以3.69元的招股價格計算,通才教育的市值約為18.5億港元,對應2020財年1.43億元(人民幣,下同)的溢利,市盈率約為10.8倍,遠低於當前Wind港股教育板塊33.97倍的市盈率,同時也低於整體高教股上市首日24.7倍的市盈率平均水準。



通才教育未來的資本市場表現,或可從其他高教股的歷史走勢作借鑒。上圖所示,根據Wind資料統計,港股中18間民辦高教股上市至今股價平均較發行價上漲20%,且平均漲幅在上市一年半後明顯提升。



回到通才教育,作為區域性穩定增長的高教股,通才教育上市時約10.8倍的估值,僅約港股高教板塊上市首日24.7倍平均估值的4成。考慮到《民促法》等政策的大力支持、高等教育市場增長空間可觀,以及公司未來“內生增長+外延式並購”雙輪驅動發展趨勢等多重利好因素,優秀的基本面將有助於通才教育的估值在未來持續提升。所以,通才教育是令市場期待的長期價值股。



“內生增長+外延並購”打造未來區域龍頭

通才教育的來頭不小,旗下山西工商學院是山西省第一所民辦本科學院,且是市占率第一的民辦高教品牌。這意味著,通才教育是港股唯一的山西高教股,屬稀缺性標的。



通才教育的基本面穩健,盈利能力突出。2018-2020財年,公司營收分別達到2.67億元、2.66億元和2.71億元,每學年總招生人數分別達16278人、16616人、17233人。



因山西工商學院具有較長的教學歷史,其教學品質和品牌實力不斷進階。2019年,學院初次就業率約為90.8%,位居山西民辦高校第一,遠高於同期全國高等教育畢業生78.2%的平均初次就業率。



2020財年,通才教育的毛利率和淨利率分別高達60.5%及52.7%,遠遠領先其他可比公司,彰顯出公司強勁的盈利能力,高定價能力、教學品質優異則是其綜合實力的根本所在。



山西工商學院升格為本科學院至今已有10年,10年的砥礪前行,是通才教育能在當前方興未艾的民辦高等教育市場中迎合行業發展黃金期的推動力。



高等教育在我國仍是稀缺資源,在公辦高教資源緊缺的背景下,民辦教育成為我國保就業、促經濟大環境下的的重要力量。據弗若斯特沙利文報告,預計2019-2024年,中國民辦高等教育行業的總收入規模將保持複合年增長率為7.9%的高速增長。未來,量價齊升將持續帶動中國民辦高教滲透率的提升。



通才教育所處的山西民辦高等教育市場則是一片尚待“開發”的區域。2015年-2020年,山西GDP複合年增長率達8.39%,高於全國平均水準,但應用型人才需求快速增長的同時,山西省高等教育資源稀缺。2019年,山西省僅有82所高等教育機構,其中民辦高等教育機構只有15所,2019年民辦高等教育機構收生人數僅占全國民辦高教市場的2%。



此外,華北地區作為人口大區,民辦高等教育的滲透率亦有待提升。根據安信證券研報,2019年華北民辦高等滲透率僅為19.0%,低於中國民辦高等教育20.6%的平均滲透率。另一方面,根據弗若斯特沙利文報告,截至2019/2020學年,華北地區(不包括內蒙古)及中國東北地區分別各有30-35所高等教育機構。



山西和華北地區民辦高教低滲透率,以及這些地區不缺併購標的,意味著通才教育可利用上市募資款在山西和華北地區展開戰略併購,通過其優異的教學品質和管理模式複製到併購標的中,從而吸引龐大的潛在優秀生源,既能擴大公司規模,又能進一步提升公司的品牌和口碑。



根據計劃, 通才教育擬動用上市募資款於2021年及2022年底前各收購一所民辦學校。當前,公司正尋求合適的併購機會,隨著公司上市融資額的到位,預計很快就有對外併購的好消息。



而內生增長亦是通才教育未來發展的另一大驅動力,公司為此以做出清晰的內生增長規劃,計劃於2025年底前將收生人數增至2萬名。



未來,公司將自建擴容,持續擴大自身教學網絡體系。為了提升招生規模,公司計劃對兩校區擴張,包括於北格校區開展第四期建設工程、教學大樓、圖書館、體育館。2020/2021學年,山西工商學院的學生人數達17,233名,學校使用率為90.7%。隨著未來幾年校園的持續擴張,新收生人數的持續擴大,將為公司業績的持續注入動力。



作者:覃漢計 (財華社)





