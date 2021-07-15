Wednesday, 14 July 2021, 20:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs 南澳大利亞州州長為亞太地區臨床試驗設立了價值 150 萬美元的疫苗和免疫生物學一流實驗室

澳大利亞阿德萊德, 2021年7月14日 - (亞太商訊) - 澳大利亞最大、技術最先進的臨床試驗監管生物分析實驗室Agilex Biolabs 今天宣布，南澳大利亞州州長史蒂文·馬歇爾(Steven Marshall )議員閣下已啟動其耗資150 萬美元的新疫苗和免疫生物學實驗室。該設施是亞太地區最先進的設施，將吸引來自世界各地的生物技術和製藥公司進行高級臨床研究。

南澳大利亞州州長為亞太地區臨床試驗設立了價值 150 萬美元的疫苗和免疫生物學一流實驗室

在過去的兩年裡，Agilex Biolabs 在 Adelaide的亞太總部投資了超過 350 萬美元的技術和系統。



南澳大利亞州州長史蒂文·馬歇爾 (Steven Marshall) 今天啟動了新設施，感謝 Agilex Biolabs 在該州投資並在這一重要領域創造就業機會。



“南澳大利亞是澳大利亞最宜居的城市，在世界排名第三，這樣的投資將繼續以此為基礎，”馬歇爾州長說。



“這個新設施無疑使南澳大利亞在高科技臨床研究的全球版圖上站穩了腳跟。”



“我們已經看到疫苗和免疫生物學在應對COVID-19 大流行方面取得了重大進展，現在Agilex Biolabs 最先進的設施提供了最新的技術，以支持這些新的和新興的靶向療法的進一步開發感染、癌症和遺傳病。”



與州長一起參加發布會的貿易和投資部長斯蒂芬帕特森(Stephen Patterson )表示，州政府制定了一項雄心勃勃的計劃，以增加南澳衛生和醫療行業對州經濟的貢獻。



“作為政府，我們正在與行業合作，到 2030 年將 HMI 對南非的經濟貢獻從 23 億美元增加到 50 億美元。



“南澳大利亞州對商業開放，處於世界領先的能力、生物技術區和學術研究生態系統的最前沿，使其成為投資和開展業務的理想場所。”



Agilex Biolabs 首席執行官 Jason Valentine 表示，新實驗室專注於新興的治療領域，包括 RNA 疫苗、siRNA/miRNA 臨床目標和基因治療研究。



“這個新設施為 RNA、siRNA 和 miRNA 臨床試驗增加了數字液滴定量 RT-PCR 分析，包括疫苗和基因治療試驗，”他說。



“我們還安裝了用於疫苗研究的EliSPOT/FluoroSPOT 多點閱讀器，以便推斷召回免疫反應，結合我們最先進的BD FACSymphony 5 激光、20 色流式細胞儀，為免疫學提供無與倫比的靈敏度和疫苗試驗。”



這個Agilex Biolabs 設施增加了最近擴展的小分子/新型化學實體實驗室和最新 6500+ Sciex LC/MS/MS 平台的實施，以實現該地區最高靈敏度測定的開發和驗證，以進行監管生物分析。



實驗室將在未來幾個月內竣工，國際客戶已經預訂，以獲得先進的技術和卓越的科學成果。



這家生物實驗室擁有130多名員工，其中85名專職實驗室人員，支持臨床試驗來自美國、歐洲和亞太地區的生物技術客戶。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



澳大利亞臨床試驗仍在營業，Agilex Biolabs被指定為必不可少的服務，因此可以確保客戶研究的連續性。



在您開始下一個臨床試驗之前，請與我們預約會面。 https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有24多年的經驗，包括品質方法開發，方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40％以上的研發試驗回扣。 Agilex Biolabs還通過其公司TetraQ提供毒理學服務，TetraQ是在澳大利亞建立的GLP囓齒動物毒理學設施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。 Agilex Biolabs宣布，其實驗室設施已擴充了30％以上，以滿足主要來自美國和亞太地區和歐盟生物技術公司的需求。在此觀看新實驗室的演示視頻 https://youtu.be/WNdPGkdr9FA



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式細胞儀（BD FAC Symphony A3分選儀，20色細胞分析儀）專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括 :

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析（例如：抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用（ADCC））



Agilex Biolabs媒體聯絡:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



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