華泰證券旗下資產管理子公司加入聯合國責任投資原則組織

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上海, 2021年7月14日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司（股份代號：6886.HK）宣佈，旗下全資子公司華泰證券（上海）資産管理有限公司（「華泰證券資管」）已正式加入聯合國責任投資原則組織（UNPRI）。
UNPRI由聯合國前秘書長安南於2006年牽頭發起，旨在幫助投資者理解環境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance）等要素（簡稱「ESG」）對投資價值的影響。此次正式加入UNPRI後，華泰證券資管成爲中國加入該組織資管規模最大的券商資管子公司，將承諾遵循UNPRI的原則，繼續踐行責任投資的理念，爲廣大投資者提供更優質的服務。
根據UNPRI官網《中國市場的ESG與Alpha》報告，UNPRI六大原則包括：
-- 將ESG問題納入投資分析和決策過程
-- 成爲積極的所有者，將ESG問題納所有政策和實踐
-- 尋求被投資實體對ESG相關問題進行合理披露
-- 推動投資業廣泛採納並貫徹落實負責任投資原則
-- 齊心協力提高負責任投資原則的實施效果
-- 報告負責任投資原則的實施情况和進展
近年來，華泰證券資管積極踐行財富管理業務和機構業務「雙輪驅動」戰略，截至2020年底管理規模近6,000億元人民幣，保持著業內領先的投資管理能力和投資業績。華泰證券資管在經營發展與業務層面深入ESG理念，推出多項綠色ABS項目，其中大多爲行業首創，涉及固體廢棄物處理、新能源、碳中和等領域，匹配社會責任投資特性，爲實體企業高效提供了大量、長期、穩定的資金支持，並積極發行疫情防控ABS用於疫情地區的工程設備租賃，爲疫情防控所需的工程設備租賃提供了高效、低成本的金融支持。
華泰證券資管將在UNPRI六項責任投資原則指導下構建ESG投研框架、開展ESG與投資體系的整合，在投、融資兩端雙向賦能責任投資，創新ESG産品和綠色資管産品，以期更全面地管理投資風險，發掘對環境和社會能産生長期積極影響的投資機會，增强可持續的長期投資回報，助力資本向善。
關於華泰證券
華泰證券股份有限公司（「華泰證券」或「公司」）是一家領先的科技驅動型綜合證券集團。自1991年成立以來，華泰證券積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇，在業內率先以金融科技助力轉型，用全業務鏈服務體系爲個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務，綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣，步入國際化發展的全新階段。如需瞭解更多訊息，請瀏覽 www.htsc.com。
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