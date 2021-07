Wednesday, 14 July 2021, 16:47 HKT/SGT Share:

來源 Huatai Securities Co., Ltd. 華泰證券旗下資產管理子公司加入聯合國責任投資原則組織

上海, 2021年7月14日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司(股份代號:6886.HK)宣佈,旗下全資子公司華泰證券(上海)資産管理有限公司(「華泰證券資管」)已正式加入聯合國責任投資原則組織(UNPRI)。



UNPRI由聯合國前秘書長安南於2006年牽頭發起,旨在幫助投資者理解環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance)等要素(簡稱「ESG」)對投資價值的影響。此次正式加入UNPRI後,華泰證券資管成爲中國加入該組織資管規模最大的券商資管子公司,將承諾遵循UNPRI的原則,繼續踐行責任投資的理念,爲廣大投資者提供更優質的服務。



根據UNPRI官網《中國市場的ESG與Alpha》報告,UNPRI六大原則包括:

-- 將ESG問題納入投資分析和決策過程

-- 成爲積極的所有者,將ESG問題納所有政策和實踐

-- 尋求被投資實體對ESG相關問題進行合理披露

-- 推動投資業廣泛採納並貫徹落實負責任投資原則

-- 齊心協力提高負責任投資原則的實施效果

-- 報告負責任投資原則的實施情况和進展



近年來,華泰證券資管積極踐行財富管理業務和機構業務「雙輪驅動」戰略,截至2020年底管理規模近6,000億元人民幣,保持著業內領先的投資管理能力和投資業績。華泰證券資管在經營發展與業務層面深入ESG理念,推出多項綠色ABS項目,其中大多爲行業首創,涉及固體廢棄物處理、新能源、碳中和等領域,匹配社會責任投資特性,爲實體企業高效提供了大量、長期、穩定的資金支持,並積極發行疫情防控ABS用於疫情地區的工程設備租賃,爲疫情防控所需的工程設備租賃提供了高效、低成本的金融支持。



華泰證券資管將在UNPRI六項責任投資原則指導下構建ESG投研框架、開展ESG與投資體系的整合,在投、融資兩端雙向賦能責任投資,創新ESG産品和綠色資管産品,以期更全面地管理投資風險,發掘對環境和社會能産生長期積極影響的投資機會,增强可持續的長期投資回報,助力資本向善。



關於華泰證券

華泰證券股份有限公司(「華泰證券」或「公司」)是一家領先的科技驅動型綜合證券集團。自1991年成立以來,華泰證券積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇,在業內率先以金融科技助力轉型,用全業務鏈服務體系爲個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務,綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣,步入國際化發展的全新階段。如需瞭解更多訊息,請瀏覽 www.htsc.com。



