天韵國際（6836.HK）全新雲南生產基地項目計劃落地建設



香港, 2021年7月12日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司(「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」)(股份代號 : 6836.HK)欣然宣佈，已於中國雲南省紅河州計劃建設一個綜合性的生產基地 (「雲南生產基地項目」)，主要用作生產熱帶加工水果產品。該項目預計2022年開始投入運營，並與集團於山東省、湖北省的生產基地形成協同效應，有助於集團擴充生產設施、豐富加工水果品種和增加中國市場覆蓋率，發展溫帶、亞熱帶及熱帶加工水果產品及飲料的生產及銷售，形成華北、華中、西南地區三大加工水果生產基地。



雲南生產基地項目位於雲南省紅河州，項目地理位置優越，為南亞、東南亞及中國西南地區進出口商品雙向流通、集散和分銷的核心樞紐，道路四通八達，方便到達鄰近國家，例如越南、緬甸、老撾、新加坡、馬來西亞和泰國。項目計劃佔地面積超過130,000平方米，總規劃設計產能達每年90,000噸，將聚焦於熱帶加工水果產品，擬興建設施包括研究中心、加工中心、分選中心、銷售和貿易中心、及倉儲物流中心。雲南生產基地暫定的營業範圍包括生產和售賣罐裝果蔬、飲料、新鮮果蔬、果凍等產品。



雲南省位於低緯度的高原地帶，氣候多樣、生態環境良好，與周邊地區擁有豐富的水果、蔬菜和自然資源，因此被譽為「植物和水果王國」。其中，雲南盛產多種特色水果，包括芒果、菠蘿、木瓜、石榴、葡萄、菠蘿蜜、橘子、枇杷、楊梅等。根據中國昆明海關的統計數字，雲南省在2020年出口近135萬噸，總值近人民幣184億元的水果，較2019年增長約24%，當中綠色食品和食品加工業備受當地政府支持，發展尤其迅速。天韵國際的雲南生產基地項目同樣以打造綠色食品品牌及建設示範性生產基地為目標，有助集團引進更多採購自熱帶氣候區的水果品種，在該區發展加工熱帶水果產品基地，同時有利加強在全國各地的生產佈局及銷售策略。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「雲南生產基地項目已計劃落地，進度令人欣喜。透過雲南生產基地項目，集團將其現有的生產基地從中國東部和中部發展到西南部，進一步拓展業務。同時也能發展以前沒有量產的新種類水果和其他產品，例如熱帶加工水果產品。我們有信心，隨著雲南生產基地項目於2022年開始投入運營，集團的飲料產品、現有加工水果產品及新類別水果產品的產能將全面顯著提升，我們在全中國的倉存和物流亦將得到更妥善安排，改善自家品牌產品的成本效益，使集團具備更優厚條件，為客戶及市場提供更健康、更多元、更豐富的加工水果產品及飲料。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請流覽集團網站 www.tianyuninternational.com









話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

