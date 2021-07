Monday, 12 July 2021, 17:06 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託推出「旺 ‧ 角自各精彩」學生短片創作比賽 為青年提供實戰機會 增強職場實力

香港, 2021年7月12日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」;股份代號:2778)一直視可持續發展為企業文化中不可或缺的一部分,致力為業務及社區創造長遠價值。有見現今社會對多媒體技能的需求不斷增加,信託藉此於今年暑假期間舉辦「旺 ‧ 角自各精彩」學生短片創作比賽,提供平台讓學生發揮潛能及創意,運用鏡頭去說故事及創作,給予其寶貴的練習機會並提升影片製作技能。



比賽以「旺 ‧ 角自各精彩」為題,取景為朗豪坊。位於旺角核心地帶的朗豪坊提供多采多姿的購物、餐飲、潮流活動、綠色及健康生活等一站式體驗,信託鼓勵學生以創意有趣的拍攝方式,展現出不同人皆可於朗豪坊享受屬於他們各自的精彩歡樂時刻。



比賽冠軍可獲得現金獎及朗豪坊商戶現金禮券總值港幣一萬元,亦有機會於朗豪坊商場之LED大銀幕播放作品,以及獲得實習工作機會,體現信託一直以來支持青年發展的使命。專業評審團亦會向參賽者分享拍攝技巧和心得。短片提交截止日期為2021年8月18日(星期三),結果將於2021年8月下旬公布。信託將於2021年7月14日(星期三)舉辦網上簡介會,有關更多活動詳情可按此。

https://tinyurl.com/nnb4hvjt



冠君產業信託行政總裁王家琦表示:「繼去年反應良好的大學生創業營商比賽後,信託很高興再度為青年人舉辦創作比賽。我們不斷發掘不同機會予學生,在疫情下提供更多實習及提升職場實力的良機。此外,我們希望藉著此比賽帶出朗豪坊是每個人都樂於其中的匯聚點!未來,我們除了致力發展業務外,亦冀望與所有持份者攜手創造可持續的價值。」



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的66 Shoe Lane,總樓面面積約300萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自2015起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站:www.championreit.com







