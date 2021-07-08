艾德韋宣集團與願景娛樂達成戰略合作



香港, 2021年7月8日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商–艾德韋宣集團控股有限公司（「艾德韋宣」或本「公司」，連同附屬公司總稱本「集團」，股份編號：9919）今日宣佈公司已與願景未來（上海）傳媒科技有限公司（以下簡稱「願景娛樂」）達成戰略合作，雙方共同成立合資公司，艾德韋宣將擁有該合資公司的大多數股份，以在內地挖掘處於數字營銷前沿的直播電商業務的巨大潛力。



通過本次戰略合作，雙方將共同為奢侈及時尚品牌提供抖音明星直播和抖店品牌代運營業務。合資公司將借助艾德韋宣的明星資源及品牌資源，同時結合願景娛樂在直播電商領域的豐富經驗，致力共同拓展品牌在抖音市場的線上營銷以及電商業務，引入更多知名藝人達人直播帶貨，並孵化抖音電商明星，利用專業的營銷能力建立抖音明星電商矩陣。艾德韋宣去年成立了MCN機構Avant Plus，運用其於時尚領域的經驗和資源，與多個明星及關鍵意見領袖（KOL）長期合作，當中包括著名影星佘詩曼小姐、時尚博主江南BoyNam和迪拜奶奶等數十位知名時尚界意見領袖，以協助他們建立社交媒體帳戶，助力奢侈及時尚品牌的社交媒體口碑營銷。此次與願景娛樂之合作將是艾德韋宣繼Avant Plus之後，致力通過抖音明星矩陣實現商業品牌的廣告變現，把品牌的產品運用抖音直播的形式進行銷售，以銷售分成的方式形成廣告+電商的商業流量閉環，利用抖音興趣電商的高用戶粘性，分享達人直播電商紅利，打造明星直播及抖音電商的全新生態模式。



艾德韋宣董事會聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示：「願景娛樂作為最早一批入駐抖音的機構，深耕直播電商領域，深諳抖音生態邏輯及發展規律，連續兩年保持抖音綜合機構榜單排名領先地位，簽約包括藝人朱梓驍、于震、袁成傑在內的超過120,000名達人，同時擁有豐富的抖音明星帳號運營以及電商直播合作經驗，與超過2,000個品牌達成長期合作。艾德韋宣則專注奢侈品及時尚領域，積累大量客戶資源。此次合作將進一步加強集團於數字營銷的前沿領域―直播電商領域的實力，幫助品牌實現營銷到銷售的商業閉環，集團未來還將繼續通過與不同領域專業夥伴的合作，加大數字營銷與品牌推廣的專業性投入及競爭力。」



過去幾年，電商代運營服務以及電商服務的市場保持快速增長，當中直播電商於2019年整體成交額達人民幣4,512.9億元，同比增長200%，預計未來兩年仍會保持較高的增長勢態。隨著內容平台與電商交易的融合程度不斷加深，預計2022年直播帶貨的滲透率可由2019年的4.5%增長至20.3%。以往奢侈及時尚品牌較少涉及此領域，隨著消費者購物模式的不斷轉變，艾德韋宣已準備就緒在此領域作好步署，協助奢侈及時尚品牌把握此快速增長的商機。



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合營銷提供商及品牌/IP運營商，專注在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣，及公共關係服務，是大中華區服務奢侈品牌和時尚品牌最大的整合營銷機構，市場佔有率約7%，並於2020年1月16日在香港聯交所主板上市。集團亦專注於IP拓展領域，體育 IP拓展業務包括使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國的IP獨家授權。公司不斷加快數位化能力的全面營銷佈局，包括成立MCN機構、西甲俱樂部及環法自行車賽的衍生品電商銷售、為品牌提供效果營銷及直播帶貨等，實現從營銷到銷售的閉環。



關於願景未來（上海）傳媒科技有限公司

願景未來（上海）傳媒科技有限公司是一家國內領先的多媒體展示服務機構，致力於明星電商業務，目前已在北京、上海、杭州等一線城市擁有多家分公司。成立至今，在明星和達人直播以及電商業務上已經處於國內領先的地位。主要業務有直播、電商、遊戲、廣告、資訊流、短視頻等。公司專業致力於全方位培養、包裝、宣傳簽約直播藝人，通過“明星主播養成計畫”源源不斷的為自身平台及行業輸送一流主播人才，助力直播行業健康有序的發展，還將以專業的運營團隊打造更多平民主播，讓更多明星活躍在網路直播的螢幕上。



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