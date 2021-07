香港, 2021年7月8日 - (亞太商訊) - 中集車輛(集團)股份有限公司(下稱「中集車輛」或「集團」,股票代號:1839.HK/301039.SZ)宣布正式登陸內地創業板,實現A+H兩地上市。

中集車輛董事長首席執行官兼總裁李貴平先生(左九)與一眾嘉賓主持中集車輛於深圳証券交易所之上市儀式

中集車輛董事長首席執行官兼總裁李貴平先生(右前一)與一眾嘉賓主持中集車輛於深圳証券交易所之敲鐘儀式

本次創業板上市,中集車輛發行股份約2.53億股,發行價人民幣6.96元/股,募集資金總額達到人民幣17.58億元。中集車輛本次募資,將繼續投入打造「高端製造體系」,包括數字化轉型及研發項目、升級與新建燈塔工廠項目、新營銷建設項目,以及償還銀行貸款及補充流動資金。



2020年營收創歷史新高 2021年上半年預計增長29.1%-44.1%



在半掛車領域,中集車輛是當之無愧的行業龍頭。根據《Global Trailer》2020年公布的全球半掛車生產企業按產量排名數據,中集車輛半掛車業務連續八年位居全球第一。除全球半掛車業務外,中集車輛的主要業務還包括中國專用車上裝和冷藏廂式車廂體業務。



經過多年探索與發展,中集車輛形成了應對當前全球化背景下的「跨洋經營,當地製造」的經營模式。依托在中國的競爭優勢,公司積極開展跨洋經營,併購若干知名品牌,在全球範圍內建立了顯著的品牌優勢。



在國內,公司運營著「通華」、 「華駿」、 「深揚帆」、 「瑞江汽車」、 「凌宇汽車」、「梁山東岳」等行業知名品牌;在北美,公司運營著「Vanguard」、 「CIE」 等知名品牌;在歐洲,公司同樣運營著兩個歷史悠久的品牌:英國的「SDC」和比利時的「LAG」。



客戶資源方面,通過多年經營與積累,公司在全球半掛車業務與JB Hunt、Schneider、Milestone、TIP、DHL等歐美一流運輸企業和租賃公司形成了合作;在中國專用車業務領域,公司與國內主要重卡企業如上汽紅岩、陝汽、一汽解放等均建立了良好的合作夥伴關係。



年一季度,中集車輛營業收入人民幣68.8億元,同比增長達68.3%;歸母淨利潤人民幣2.03億元,同比增長130.2%。同時,中集車輛預計2021年上半年營業收入將達到人民幣145.1億元至162.0億元,同比增長29.1%至44.1%。



而2020年公司營業收入已經創歷史新高,在收入規模如此大的基數下仍然能夠實現高增速,中集車輛的成長性可見一斑。



中集車輛預計,隨著新冠疫苗的廣泛接種,全球經濟逐漸復蘇,同時國內市場將繼續受惠於第二代半掛車新國標的政策紅利、「新基建」的推進以及冷鏈物流需求的快速增長,公司未來業績可期。



全面打造「高端製造體系」 引領半掛車和專用行業轉型升級



當前,隨著全球製造業進入轉型升級、變革重構新時代,中國製造企業亦加速從傳統製造向高端智能製造轉型升級。中國「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確指出,要加大中高端製造、高新技術、傳統製造轉型升級。



智能化時代,傳統製造業的轉型升級是一個時代的大命題,對於半掛車、專用車生產企業來說,深耕於垂直領域,持續提升生產製造的自動化、智能化、數字化程度,利用物聯網技術、移動互聯網技術,實現半掛車、專用車製造向智能化、網聯化、共享化、節能化發展,是龍頭企業持續保持行業競爭力的關鍵。



作爲行業領導者與先行者,中集車輛的研發技術優勢明顯。截至2020年末,公司在全球研發人員超過700名,注册專利超過1000項,並在中國參與了22項半掛車、專用車上裝的國家及行業標準的制定及修改。



基於對行業和公司未來發展的前瞻性判斷,中集車輛自2014年探索建設「高端製造體系」,目前公司已在境內外建成13家半掛車燈塔工廠、6家專用車上裝生產燈塔工廠,2家冷藏廂式車廂體生產燈塔工廠,並搭建了多個系列半掛車產品的「產品模塊」。



未來,公司將全面打造「高端製造體系」,以「升級產品模塊」、 「完善燈塔工廠」、「啓動營銷變革」、 「推動組織發展」作爲提升競爭力的四個基石,持續加強技術投入,讓技術創新成爲技術升級的原動力,引領行業達到新高度。



高端製造是現代產業體系的脊梁,在「十四五」規劃中佔據重要位置。事實上,中集車輛邁向世界第一的過程也是中國實現從「製造大國」向「製造強國」戰略轉變的一個歷史縮影。未來,潛力無限的中集車輛,將借力A股資本平台,引領行業踏上新的星辰大海。





