歐科雲鏈鏈上大師重磅上線，一起來用“鏈上Bloomberg”聽聽行業脈搏跳動

香港, 2021年7月7日 - (亞太商訊) - 近日,歐科雲鏈集團正式推出國內首款全景式鏈上資料分析工具——鏈上大師(ChainHub)。基於OKLink原有的九大公鏈全節點鏈上資料,歐科雲鏈鏈上大師提供10000+資料指標、4大專題資料、以周、月、年為單位的專業研報,具備專業API介面,為廣大C端、B端和G端使用者打造了一體化的資料解決方案。









上線之初,歐科雲鏈鏈上大師受到各大媒體的青睞,被稱為“鏈上Bloomberg”,以六大資料優勢享譽業內。



2011到2021,發現鏈上資料的價值



區塊鏈的鏈上資料分析,始於2011 年的 Coin Days Destroyed 指標——這是第一個鏈上資料指標。



到了2021年,歐科雲鏈鏈上大師上線,已經推出了10000+精選鏈上資料指標。短短十年,鏈上資料指標實現從1到1萬+的擴展,來自于區塊鏈技術的迅猛發展、新基建政策的扶持、區塊鏈落地場景的成熟、企業的耐心打磨、產業市值的飛漲。



當前,區塊鏈市場的協議專案超過1萬個,總市值一度超過2.5萬億美元,DeFi、NFT、去中心化存儲、物聯網、支付、人工智慧等賽道湧現出優秀專案,特斯拉、微策略、灰度等機構也先後入場,持續推動區塊鏈產業的繁榮。



作為新基建之一,區塊鏈技術具有透明、公開、不可篡改等特點。而鏈上資料,也成為了區塊鏈的脈搏,收集、展示所有鏈上活動,直觀地反映出區塊鏈的鏈上整體生態,説明機構、組織、長期投資者找到有意義的指標,借此來進行資訊的研究和判斷。



如何收集鏈上資料呢?一般有兩種方法:1、通過運行節點來獲取資料;2、從資料供應商那裡獲取。歐科雲鏈鏈上大師、Nansen、Dune Analytics等產品工具指明了方向——鏈上資料指標分析。



在區塊鏈行業,始終沒有像彭博終端這樣的超級工具,可以集中所有分析資源和即時價格指數,歐科雲鏈鏈上大師的出現,填補了這一空白。



三大產品特色,把握市場動向



歐科雲鏈鏈上大師是國內首款全景式的鏈上資料分析工具,上線之初,便受到各大媒體青睞,被稱為“鏈上Bloomberg”。



Bloomberg(彭博)是全球最大的財經資訊服務供應商,為財經與商界專業人士提供資料、新聞和分析工具,當前業務遍及全球185個國家與地區。隨著區塊鏈產業的崛起,數字資產市場的成熟,機構、交易員等專業人士對於鏈上資料的需求日漸強烈。



在此背景下,歐科雲鏈推出全景式鏈上資料分析工具——歐科雲鏈鏈上大師。結合OKLink蜂巢架構的核心底層技術,基於插拔式架構的擴展,歐科雲鏈鏈上大師利用OLAP資料庫做離線+即時分析,使用預計算方案,滿足鏈上資料全方位的多維度指標輸出,在產品層面上具備“三大特色”!



特色一:鏈上大師依託9大公鏈,推出了10000+資料指標。鏈上大師完整詳實的鏈上資料,既包含了多生態角色(礦工、機構等),又覆蓋了多維度(位址、市場指標、網路)的資料指標。



特色二:專業標準的API。歐科雲鏈鏈上大師的專業API介面,為使用者提供一個更為靈活、輕量的資料獲取方式,可支援使用者進行資料分析及策略挖掘。



特色三:鏈上大師一體化的資料解決方案。歐科雲鏈鏈上大師標準化的資料獲取與整理,將多樣化的指標及時更新入庫呈現給用戶。



具體來說,鏈上大師提供了“熱門專題”和“精選指標”兩大類資料,滿足鏈上使用者多樣化的資料需求。



在“熱門專題”中,目前推出了“DeFi”、“機構資料”、“NFT排行榜”、“波卡生態“4大板塊資料,且保持持續更新。近期,歐科雲鏈鏈上大師在“DeFi板塊”嵌入“挖礦收益排行榜”、“24H借貸利率”等資料,為使用者節省大量時間成本。



在“精選指標”中,基於OKLink九大公鏈全節點鏈上資料,歐科雲鏈鏈上大師生成10000+資料指標,使用者可以查到主流數字資產的各類指標,並根據礦工、機構、市場指標、全網概覽等進行分類,方便用戶進行查詢。借助鏈上大師,用戶還可以使用收藏功能,將特定指標收藏進“我的收藏”。



同時,為了方便機構用戶、普通用戶的專業交流,鏈上大師支援“主題分享”,可將“礦工”、“市場指標”等同一主題下的多個資料一鍵分享。



全景式鏈上資料分析,打造行業“聽診器”



歐科雲鏈集團作為區塊鏈行業原生企業,此次推出鏈上大師,為區塊鏈行業在鏈上資料賽道再次築下一座里程碑。



相比于同類產品,歐科雲鏈鏈上大師具有三大優勢,做到了“三全齊美”,即:



全數據:全節點鏈上資料,蜂巢架構設計,資料豐富專業

全天候:全天候即時更新,貼合市場需求,更新精准及時

全方位:全方位統計指標,緊跟市場熱點,指標全面多樣



在資料研報方面,歐科雲鏈鏈上大師擁有專業研究團隊,依託OKLink九大公鏈流覽器、鏈上天眼、鏈上大師等產品,定期推出週報、月報、年報等專業研報,借指標解剖行業,用資料洞悉未來。



鏈上大師上線後,歐科雲鏈成為集區塊鏈流覽器與資料服務為一體的複合型區塊鏈大資料服務商,同時也為區塊鏈行業提供了一隻“聽診器”。只需要打開歐科雲鏈鏈上大師,就可以“一鍵聽診”,洞悉鏈上資料,感知行業冷暖,把握市場脈搏。



如何回應新基建政策,促進區塊鏈行業健康發展?拿好手上的這只“聽診器”,一起來聽聽區塊鏈市場的脈搏跳動。







