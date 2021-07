艾德韋宣發盈利預喜公告

香港, 2021年7月6日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商–艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或本「公司」,連同附屬公司總稱本「集團」,股份編號:9919)今日發盈利預喜公告。根據集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核管理賬目的初步審閱,集團預期將錄得中期純利約人民幣38.0百萬元,而截至2020年6月30日止六個月則錄得淨虧損約人民幣20.0百萬元。



根據相關可得資料,預期中期純利增加主要由於隨著COVID-19疫情逐步受控,中國經濟得以復甦,從而抵銷2020年初疫情爆發對集團收益帶來的不利影響,整合營銷業務所產生的整體收益因而增加。



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合營銷提供商及品牌/IP運營商,專注在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣,及公共關係服務,是大中華區服務奢侈品牌和時尚品牌最大的整合營銷機構,市場佔有率約7%,並於2020年1月16日在香港聯交所主板上市。集團亦專注於IP拓展領域,體育 IP拓展業務包括使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國的IP獨家授權。公司不斷加快數位化能力的全面營銷佈局,包括成立MCN機構、西甲俱樂部及環法自行車賽的衍生品電商銷售、為品牌提供效果營銷及直播帶貨等,實現從營銷到銷售的閉環。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network