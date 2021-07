Monday, 5 July 2021, 17:38 HKT/SGT Share:

來源 VC Holdings Limited 滙盈控股向創夢天地收購旗下SaaS相關軟件及公司 結合SaaS及金融科技 進一步鞏固業務及擴大客戶群

香港, 2021年7月5日 - (亞太商訊) - 滙盈控股有限公司(「滙盈控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0821.HK)宣佈,集團與創夢天地科技控股有限公司(「創夢天地」)訂立買賣協議,以人民幣45.00百萬元(相當於約53.83百萬港元)收購創夢天地旗下彩虹軟件、海豚軟件及女媧軟件。此外,集團以人民幣28.00百萬元(相當於約33.49百萬港元)向創夢天地間接全資附屬公司深圳市前海創夢科技有限公司收購Dream Impression Holdings Limited(「Dream Impression」)全部已發行股本。



兩項收購的總代價為人民幣73.00百萬元(相當於約87.32百萬港元),並將按每股0.205港元發行約425,954,020股代價股份之方式結付。股份佔集團於2021年7月2日已發行股本約24.97%及集團經配發及發行代價股份擴大後之已發行股本約19.98%(假設於2021年7月2日至配發及發行代價股份期間已發行股份總數並無變動)。是次配發及發行代價股份需於股東特別大會表決通過,而收購亦需符合若干先決條件方可落實。



創夢天地(股份代號:1119.HK)是中國領先的數字娛樂平台,目前業務主要包括研發和運營網絡及手機遊戲、提供信息服務、開拓SaaS(Software as a Service)及其他相關服務以及線下娛樂業務。其開發之彩虹軟件是為遊戲開發及營運提供全流程數據支援之軟件系統,用於展示遊戲品質及營運狀況,有助加快遊戲設計或實現營運目標;海豚軟件是集人工智能及大數據應用於一體之個性化營運平台,通過融合人工智能與用戶畫像,其可向用戶提供寶貴內容,實現精準銷售及營銷;女媧軟件是一款為遊戲開發商、遊戲代理發行商在應用程式市場發佈遊戲提供一站式解決方案與運營方案的技術服務平台軟件系統。而Dream Impression作為創夢天地間接全資附屬公司,主要從事提供軟件之技術支援,開發、維護及更新,商業管理諮詢、營銷及推廣服務,以及其他服務。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示﹕「一直以來,滙盈控股致力為客戶提供專業及全面之金融服務。有見SaaS正在改變現代產業之商業及收入模式,並將逐漸蔓延至各行業,集團冀透過是次收購結合SaaS與證券行業之Fintech(金融科技),以鞏固集團現有業務,進一步擴大客戶群,並提升用戶體驗,長遠可望擴大集團之收入來源,並實現我們積極追求創新之願景。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司(股份代號:0821.HK)為大中華地區頂尖的金融服務集團,主要從事提供優質的金融服務及產品,包括(i)證券、期貨及期權經紀及交易,以及融資服務業務 (ii)企業融資及其他顧問服務(包括收購合併及向客戶提供公司秘書服務等);(iii)資產管理;及(iv)保險經紀及自營買賣業務之核心業務,以滿足大中華地區客戶在投資及財富管理方面的不同需要。此外,集團亦從事自營貿易以及保健產品的銷售及分銷。



