時代天使：港股市場稀缺標的 身處黃金賽道未來可期

香港, 2021年7月2日 - (亞太商訊) - 2021年6月16日,中國隱形矯治解決方案的龍頭企業——時代天使(6699.HK)在港交所正式掛牌上市。上市首日,時代天使受到了市場資金的熱捧,收盤大幅上漲131.79%,每手盈利45600港元,創下今年新股記錄,成為了資本市場的新寵。



隱形矯治領域先行者 產品組合豐富業績靚麗



作為國內隱形矯治領域先行者,時代天使專注于為牙科醫生提供自研的數字化正畸解決方案。公司以數字化輔助案例評估支援及矯治方案設計服務、基於專門的矯治方案生產定制且可拆裝的隱形矯治器及雲服務平台iOrtho為驅動,不斷引領著國內隱形正畸市場的發展。目前,時代天使已遠遠甩下其他競爭對手,成為唯一與Align Technology分庭抗衡的企業。



公司深耕隱形矯治行業多年,已經針對不同客戶群開發了多元化的產品組合。目前公司上市四種具有多種特性的隱形矯治器,包括時代天使標準版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS,四種隱形矯治器定位不同年齡段,能夠滿足不同用戶需求。



得益于豐富的產品組合與專業的服務,近年來,時代天使的市場份額不斷擴大。資料顯示,公司的達成案例由2018年的約77,700例增至2019年的約120,100例,並進一步增至2020年的約137,600例,根據灼識諮詢報告,按達成案例計量,公司2020年的市場份額已達41.0%。



與此同時,時代天使的業績增長速度也非常可觀。財務資料顯示,2018年-2020年,公司的營收分別為人民幣4.88億元、6.46億元及8.17億元,複合增長率為29.3%;經調整淨利分別為0.92億元、1.30億元及2.27億元,複合增長率達57.06%;2018年-2020年,公司的毛利率分別為63.8%、64.6%及70.4%,淨利率更是從11.9%大幅提升至18.5%!後期,隨著疫情影響的降低,公司的盈利增速有望大幅提升,迭創新高。



優質的服務與強大的研發實力 港股中的稀缺標的



優質的醫學及技術服務,是時代天使隱形矯治系統的核心。目前,公司已開發了A-Treat,一個利用3D計算機圖形學、數據挖掘、機器學習及人工神經網絡等多種尖端技術積累的數字化矯治方案設計平台。此外,公司推出了時代天使智美系統,可幫助牙科醫生制定更優且更個性化的矯治方案。



不僅如此,時代天使還具備著強大的研發能力,公司已開發出多種可靠的技術及數據平台,橫跨臨床口腔醫學、生物力學、材料科學、計算機科學及智慧製造技術等五大主要領域。公司的技術及數據平台具有極高的專業度,借助公司的技術及數據平台,公司能夠持續開發出一系列創新矯治解決方案及設備,足見時代天使的研發實力與創新能力。



此外,值得一提的是,時代天使背後的大股東實力十分強大,公司的大股東松柏投資是中國口腔領域最大的投資者,控股和參投的企業遍佈中國、韓國、美國和歐洲等多個國家和地區。強大的股東背景,將給時代天使的未來發展帶來更大的想像空間。



長期來看,受益於消費升級與顏值經濟雙重驅動,正畸市場是未來有望達到千億規模的藍海市場,據灼識諮詢報告,2015年-2020年,中國正畸市場規模以18.1%的複合增速增長至79億美元,且有望在2030年達到296億美元。



時代天使身處爆發增長的黃金賽道,憑藉多元化的產品組合與技術創新能力,已在不同年齡段和不同消費群體均有佈局,是港股市場中正畸領域最具競爭力且唯一的上市公司,未來無疑會在這一分食市場蛋糕的饕餮盛宴中,處於市場領先地位,公司的潛力值得期待。





