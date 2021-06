中國動力積極佈局海外電動車業務 未來發展前景可期

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(「公司」;將更名為科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476),連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)致力拓展集團業務,持續穩固內地市場的同時加大海外業務佈局、積極把握市場機遇,務求為集團帶來協同效應。截至2021年3月31日止年度,集團受惠車輛銷售訂單增加及更佳規模經濟效益,錄得收益約23,800,000港元,比去年同期增加367%。



展望未來,集團將繼續把握新能源汽車市場快速增長的機遇,發揮本身在新能源汽車領域的技術優勢,著力把業務拓展到更多海外市場,推動集團的整體收益及可持續發展的業務方針。



積極擴展香港地區業務

集團於本年度,已經完成來自香港生產力促進局之兩輛智能電動巴士之銷售訂單,供香港機場管理局及香港防癌會試運行。另外,集團正在磋商另外兩份新智能電動巴士訂單及將在下半年開始向香港市場銷售全電動65座客車,其中兩輛客車已經抵達香港準備出售。集團相信,隨著新冠肺炎疫情大流行逐漸控制,旅遊業也將在不久後恢復活力,帶動電動巴士的巨大需求。集團客車當前是香港唯一獲批准的同類型車型,無疑在這擁有逾7,000輛的強勁市場領域佔據強大優勢。此外,集團已於去年底推出全電動19座低地台小巴,並已取得該小巴的小型試驗訂單,準備在今年下半年銷售。鑑於該小巴獨特的低地台設計,且目前沒有可比較的款式,集團有望在該等領域獲得可觀的市場份額。



海外市場拓展成績亮眼

集團已完成為東南亞新興市場開發度身定制名為COMET之城市巴士,且首批訂單已於本年度亮相及交付,預期於不久將來會取得更多訂單。於本年度,來自菲律賓的若干銷售訂單已完成,此次成功亮相後,集團獲得大量後續訂單,並預計將在第三季度及第四季度初交付約100台COMET。由於COMET是目前菲律賓替代Jeepney的最合適及最可行的款式,集團有信心通過漸進式市場滲透來主導菲律賓的Jeepney市場。



集團已為南美市場開發12米「動力底盤」,可滿足來自缺少技術開發自身底盤之當地巴士製造商之B2B業務需求。目前,集團已取得一份大額12米電動底盤訂單及於拉丁美洲取得另一份大額12米城市巴士訂單。於完成後,該等訂單定能帶來正面收益。



於2021年4月30日公司已訂立投資協議,認購Quantron AG的4.98%權益,此項投資是進一步拓展歐洲業務的良機,而且公司已成功通過Quantron AG獲得12米電動巴士和12米氫動力巴士的歐洲訂單,預計分別於2021年第三和第四季度交付。隨著歐洲對電動巴士及車輛的需求增長強勁,公司預計該等巴士交付後訂單量將保持穩定。本集團深信,加快於海外市場推出產品正當其時,對取得來自歐洲之進一步訂單,極具信心。



把握中國內地市場的龐大機遇

年內集團附屬公司重慶穗通新能源汽車製造有限公司(「穗通」)已順利完成重慶武隆縣之8.5米巴士銷售訂單。儘管目前電動車輛市場競爭依然激烈,但市場潛力巨大,相信憑借技術能力優勢,相信穗通將能夠於未來數年內繼續致力尋求新的銷售訂單,且後續從中國市場獲得豐厚回報。



中國動力主席張韌先生表示:「新冠肺炎疫情無可避免為集團帶來更多複雜性與挑戰,然而隨著全球放寬封鎖,海外市場訂單恢復活躍,我們對未來業務取得成功抱有信心。集團將密切監察並審慎應對市場狀況,繼續抓住電動車市場帶來的機遇,發揮我們本身在新能源汽車領域的技術優勢,著力把業務拓展到更多海外市場,提升集團競爭力,為股東創造長遠價值。」



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。為更好反映集團業務及將其電動車全球化至世界市場的發展方向,公司建議更改其名稱為「科軒動力(控股)有限公司」。



