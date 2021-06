Wednesday, 30 June 2021, 12:07 HKT/SGT Share: 力世紀有限公司宣佈其城市物流車UME於德國獲得2021國際汽車品牌大賽頒發「商用汽車」類別「至尊獎」殊榮

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司(「力世紀」,本「公司」,香港聯合交易所股份代號:860,及其附屬公司,統稱本「集團」)宣佈,其德國團隊開發的城市物流車UME,在德國品牌設計委員會舉辦的 2021 國際汽車品牌大賽(「abc2021」)中,榮獲「商用汽車」類別中的「至尊獎」殊榮。



abc2021 評審小組成員在讚揚 UME 設計的正式評語中表示:「 揉合完整針對可持續發展概念的UME城市物流車,是以電動方式處理貨物運輸最後一程具吸引力的解決方案。將成車以組裝套件運送到目標市場當地小型工廠裝篏的意念,極具標誌性。UME城市物流車的模塊組件結構,可配合不同的應用場境。這是經過深思熟慮兼具連貫性的商用車概念,其摩登及親和力兼備的產品設計語言,亦很有說服力。」



UME在 2020 年 11 月舉辦的 2020 年第三屆中國國際進口博覽會上首次亮相,意為「Utility Meets Electric」(電能提升實用性),其設計出發點為節省成本和時間的工具車,完成供應鏈中最後的一程。作為一套綠色解決方案,它的目標在於減少運輸業的碳排放,紓緩發展中國家常用傳統化石燃料輕型城市物流車仍普遍存在的碳排放問題。 UME是符合歐盟法規下的L7e-CU車輛,根據客戶個別要求,以百搭萬用的方式滿足多種使用場景的需要。UME設計簡約,外觀平易近人,並包含對稱的組件,減低整體組件數目,讓同一套模具可作多次使用,以提高製造成本效益。 UME 的主要功能包括可作快速換電充電的手推車式電池系統,讓車輛無間斷續航;其模塊化貨運組件可用作封閉貨箱型或開放式貨卡,適應由貨物快遞到食品配送等各種用途;不需車匙開動,非常適合車隊管理和共享使用。為達至低成本生產,UME 可以拆細成組合套件運輸到目標市場的本地小型工廠組裝,為當地出行行業創造就業機會。



國際汽車品牌大賽是出行行業內頂尖的獎項,針對表揚具前瞻性和面向未來的設計:公共和個人運輸方式的創新、頂級交通聯繫設計和石破天驚的技術發展 — 專家評審團選取在出行領域發展上顯然快速領先的項目,加以表揚。



力世紀有限公司主席何敬豐先生表示:「我們推出UME的理念為創造一套出行工具,讓整個行業邁向環保解決方案。透過打造一個電動物流車生態圈,包含小型裝篏廠和換電站,高度應用數字技術和圈內互聯性,這不單是一款車型,實為一個發展未來城市商用車的完整新角度。」



關於國際汽車品牌大賽



國際汽車品牌大賽始創於2011 年。 德國設計委員會 (Rat fürFormgebung) 由德國議會聯邦議院於 1953 年成立,旨在表彰傑出的產品和互連設計,並提高對汽車行業具根本重要性的品牌和產品設計的重視,其跨界評審小組由在媒體、設計、產業公司、高等教育機構和建築領域工作的成員組成。這大賽的正式頒獎典禮定於秋季在法蘭克福舉行。



若需要進一步的資訊,請瀏覽 https://www.abc-award.com/



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司(香港聯合交易所股份代號:860)為一家領先的綜合汽車出行技術解決方案供應商,擁有自主研發具突破常規特點的出行技術,矢志通過整合全球先進的出行技術,為「未來出行」打造全球領先的一站式未來出行服務平台。



集團透過Apollo 汽車及Apollo 先進技術發展聚焦三大業務支柱,即工程服務外包、技術開發及汽車製造。除開發及銷售「Apollo」品牌的極級超跑和豪華電動跑車外,本集團透過整合內部現有的新能源汽車技術,致力為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台,從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作及實際測試,直至將生產前原型交付予客戶,提供一站式總承包汽車出行技術解決方案。集團亦在出行技術開發方面投入重大資源,如新一代800V碳化硅雙逆變器,及車輛控制單元之開發。



集團的附屬公司包括Apollo Automobil、IdeenionAutomobil AG及日本領先電動汽車開發商GLM Co.Ltd。此外,集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源,拓展其汽車出行技術服務產品。







