濟豐包裝積極於工廠推行光伏發電

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝集團(「濟豐包裝」或「集團」;股份代號:1820)公佈其正積極於工廠推行光伏發電,大力推動低碳排放運營,首階段已先於浙江工廠及吳江工廠推行,節省電費之餘並為環保出一分力。



目前集團已有兩家工廠(浙江工廠及吳江工廠)安裝太陽能光伏發電設備,其中浙江工廠安裝面積為1.22萬平方米,吳江工廠安裝面積為0.5萬平方米。由於此部分電價享受國家電網85折的優惠,安裝該等設備後,每年為浙江工廠和吳江工廠節省可觀的電費。為積極回應中國承諾於2030年達到碳達峰的綠色發展目標,國際濟豐包裝集團將進一步在集團其他工廠推行光伏發電,積極尋找合適的廠家共同推進光伏發電項目。



作為紮根於中國的紙包裝產品生產商,和中國第一筆基於自願減排碳交易的創造者,集團已實施碳排放核查及獲得中和認證十三年,在這段期間,累計中和溫室氣體排放36.6萬噸,等於在地球上種植了兩千萬棵樹,相當於增加了四萬畝森林(資料來源:支付寶-螞蟻森林), 同時集團也積極推動由內部運營管理提升帶來的碳減排,未來除了將繼續實施“碳中和”項目外,集團也將大力推動科學碳減排運營,致力於以對環境影響最小的方式進行業務運營,推動能源結構調整,提升清潔能源的使用比例,將環保和可持續發展戰略堅持到底,同時,作為中國第一家實現碳中和的製造業集團,濟豐包裝也願意把過去積累的經驗分享出來,共同推動行業綠色、高品質的發展。



關於國際濟豐包裝集團(股份代號︰1820)

始創於1994年, 國際濟豐包裝集團主要於中國從事製造及銷售瓦楞紙包裝產品及瓦楞紙板。集團於中國長江三角洲地區及渤海地區均位列第二大瓦楞紙包裝產品製造商,以及於中國的瓦楞紙包裝產品製造商中排名第七*。濟豐包裝在華北、東北、華東及華南地區運作十三間工廠(包括在建中的佛山工廠)。基於與主要客戶的穩定長期關係,集團發展了多元化的客戶群,而大部分客戶均為其各自行業中居領導地位的經營商。



*根據弗若斯特沙利文,就2017年營業收入而言











