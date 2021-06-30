愛高公佈2020/21全年業績 筆記型電腦品牌業務於充滿挑戰的環境中蓬勃發展



香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 愛高集團（「愛高」或「集團」; 股份代號: 00328），一家具國際領導地位的電子產品製造商，宣佈其截至2021年3月31日（「回顧年內」）之全年業績。



儘管新冠肺炎疫情的來襲讓2020年充滿挑戰，但筆記型電腦需求強勁，集團的營業額錄得33%的增幅至12.79億港元（2020年：9.61億港元）。其中，筆記型電腦的銷售額錄得6.32億港元，較去年同期增長261%（2020年：1.75億港元），銷量超過20萬部，彰顯愛高旗下的筆記型電腦品牌廣為消費者接受及歡迎。



回顧年內，集團毛損率改善1.9個百分點至-4.8%（2020年：-6.7%），本公司股東應佔期內虧損情況改善40%至3.6億港元（2020年：5.99億港元）。由於受到全球各類電子零件供應短缺、供應商無法及時交付關鍵零件的負面影響，回顧年內部分的銷售訂單被迫放棄。猶幸回顧年內生產的筆記型電腦數量大幅增加，本公司股東應佔期內虧損情況亦有所改善。基於同樣原因，固定成本（即製造設施、廣告及品牌推廣，以及產品製造及開發的成本）已被攤薄，而其中值得一提的是，集團在原材料成本的談判中，具有較優勝的議價能力。



回顧年內，愛高繼續堅持其長遠增長策略，專注於發展及推廣AVITA 品牌的筆記型電腦。與此同時，集團亦緊貼市場趨勢，繼續開發多款時尚的筆記型電腦產品，以及針對位於尚未普及無線網絡之市場和國家的私人家庭而推出支持LTE功能的平板電腦。新冠肺炎疫情之下，全球數十億人進入了全新的生活模式，在家工作成為新常態，筆記型電腦及平板電腦亦因此受惠。



愛高主席兼行政總裁梁偉成先生表示：「我們的筆記型電腦銷售能夠錄得261%的激增，著實令人鼓舞，亦足證我們成功轉型至發展筆記型電腦品牌業務。集團銳意邁進筆記型電腦領域，投入更多資源發展業務，不斷強化品牌及調整產品組合。自動化及機械化生產是愛高目前另一投資領域，以便滿足筆記型電腦日益增長的市場需求。對於有關旗下AVITA筆記型電腦的未來發展方向，我們審慎樂觀地認為集團的筆記型電腦銷售量將有望超過每年100萬台。



此外，我們將於明年慶祝上市30週年，我們認為此亦是集團追尋新路向，以推動愛高未來數十年增長的最佳時機。因此，我們正努力物色符合新興技術趨勢的投資機遇，如物聯網產品、5G設備、邊緣運算甚至是電動汽車。儘管營商環境挑戰與日俱增，但我們堅信，憑藉集團的不懈耕耘，管理層的豐富經驗，以及集團良好的品牌聲譽，我們現時立於優勢，並準備就緒面對重重挑戰的營商環境，保持發展勢頭。」



關於愛高集團 (股份代號: 00328)

成立於1968年，愛高集團是一家具國際領導地位的電子產品製造商。集團於 1992 年在香港聯交所上市，憑藉其在製造、營運與研發等方面的核心實力，以及對品質的堅持，多年來不斷茁壯成長。為保持競爭優勢，愛高持續推動產品升級轉型，積極研發高端智能科技產品，並推出自有品牌的筆記本電腦產品。愛高的理念是要超越現有技術限制，帶動數碼科技變革。



詳情請參閱： www.alco.com.hk/





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