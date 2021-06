夢想起航 共創輝煌-辰林教育集團董事局黃玉林主席為育人高中定向引航

香港, 2021年6月28日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)驕陽似火,激情飛揚。 2021年6月21日下午,辰林教育董事局主席黃玉林深入到鄭州航空港區育人高級中學視察,由辰林集團營運總監房小珍、副總裁劉春斌、行政法務總經理盧東、董事局主席秘書劉宇中和校長彭如春陪同視察,先後來到教學樓、報告廳、圖書館、餐廳等場所,了解學校整體設施設備運行與交接情況。



在座談會上,彭如春校長向集團領導全面彙報了學校接管以來各項工作的開展情況。 黃主席聽取彙報后,對學校目前的工作成績予以肯定,對學校目前存在的問題和下一步工作提出要求,並希望學校在未來發展的道路上,克服困難、提振信心、規範管理、創出新路,不斷提升教育教學品質!



6月21日下午17:00育人高中召開全體員工大會,會議由育人集團劉亞洲總裁主持,辰林教育集團董事局主席黃玉林做了重要講話。 會上,黃玉林主席結合自身經歷,用教育情懷感染著在座的每一位教職工。 他說今天是一個值得銘記的日子,也是一個新的起點,感謝全體教職工所作出的共同努力,堅守崗位,今後學校會有更大的發展空間和潛力,集團將進一步加強對學校的領導和投入,全力打造高水準的師資隊伍,緊緊依靠廣大師生員工,凝心聚力,迎難而上,推動學校高品質內涵式發展建設。



同時,黃玉席對全體教職工在今後學校的發展中提出了三點希望:一是全體領導班子、教職工要提高政治站位,增強大局意識,將廣大師生對學校情感轉化為對未來發展的企盼,開創學校建設發展新局面;二是心往一處想,找准定位,突出辦學特色和核心競爭力;三是抓住機遇,乘勢而上,早日把學校建設成為一所優質的民辦高中。



6月22日下午,由年級主任組織各年級所有教師分組學習討論黃玉林主席報告,落實會議精神。高三年級主任趙光營副校長說,聽了辰林集團黃主席的講話,感觸頗深,黃主席是一位務實、親和、有人格魅力的領導,他全身心的致力於發展教育領域的情懷深深感染著我們。今後我們在工作中要努力做出成績,為集團、為學校的發展做出貢獻。李程程、庫香蓮和梁來等老師分別發表了自己的感悟。 令人振奮,又備受鼓舞



高二年級主任查曉輝副校長代表高二年級總結發言:辰林教育集團從無到有、由弱到強的歷程,堅守教育初心,深深地感染我們,激勵我們,表示在以後的工作中會謹記黃主席指示,努力工作、共創輝煌,為辰林教育集團的發展添磚加瓦。



高一年級主任李君鳳老師組織本年級所有老師分組進行討論,她講到黃主席博大的教育情懷,值得我們學習,讓我們感受到一個企業家自身的奮鬥、拼搏、開拓、進取的自強不息精神。要求全體教職工領會會議精神,加強自身修養,開闊胸襟,以高度的責任感,飽滿的工作熱情和對教育的執著情懷,投身到工作中,在平凡的崗位上實現不平凡的價值。



新的起點、新的征程,責任重大、使命光榮,今後全體教職工團結一心、努力奮鬥,為加快推進我校的發展做出更大貢獻。



