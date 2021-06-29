康聖環球宣佈於聯交所主板上市計劃



香港, 2021年6月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立臨床特檢服務提供商——康聖環球基因技術有限公司 (「康聖環球」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9960.HK)，近日將於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。



康聖環球將發售226,405,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)，其中203,764,500股股份(可予調整)將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下22,640,500股股份(視乎超額配售權行使與否而定)將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股作價8.60港元至9.78港元。康聖環球將於2021年6月29日(星期二)上午9時開始於香港公開發售，並於2021年7月7日(星期三)中午12時截止。康聖環球的股票預計將於2021年7月16日(星期五)於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股股份買賣，股票代號爲9960.HK。



高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司及瑞士信貸（香港）有限公司為本次發行之聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



康聖環球基因技術有限公司執行董事、主席、首席執行官兼首席醫務官黃士昂醫生表示：「我們的使命是為全球患者及醫生提供廣泛而優質的專科檢測服務，並促進精準醫療的應用。在未來，我們將繼續鞏固在中國血液病學臨床特檢中的領先地位，並複製我們在血液病學特檢中的成功經驗，加快其他專科領域的增長。我們還將加深與行業領先者的戰略合作，提升中國特檢行業的整體發展水平，並在全球範圍內增強領導地位，將檢測足跡拓展至世界。」



關於康聖環球基因技術有限公司

康聖環球是中國首家及領先的獨立臨床特檢服務提供商。在中國所有獨立特檢供應商中，康聖環球擁有最大的特檢組合，在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目，包括逾2,300種血液學檢驗項目。超過1,100種檢驗項目完全由內部開發，及約2,400種檢驗項目由第三方開發或從第三方授權引入。康聖環球在血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學及婦科相關疾病等各個專科領域提供全標本種類的檢測服務。



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