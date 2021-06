Monday, 28 June 2021, 18:38 HKT/SGT Share:

來源 Alvotech Alvotech債券持有人轉換價值超過1億美元之可換股債券 公司投前估值高達27億美元 資金為推進公司的生物仿製藥管道提供額外的資源

香港, 2021年6月28日 - (亞太商訊) - 跨國生物製藥公司 Alvotech (「公司」)宣布已與債券持有人就其於 2018 年 12 月 14 日發行的 3 億美元可換股債券達成修訂和重整協議。債券持有人已就該批債券約四分之一的價值行使轉換權,將1.06 億美元的本金及應計利息以行使價轉換為股權,使公司的投前估值達到27 億美元。



Alvotech和債券持有人同意為餘下債券改善條款,並將其到期日延長至 2025 年,從而降低公司的資本成本,同時釋出資源推行其業務策略。而進一步修訂的條款亦為公司增加額外資本。



Alvotech主席Robert Wessman表示:「公司的持分者通過此次交易,重申他們對我們『提高世界各地患者獲得最優質生物藥物的機會』的使命,寄予長期信心和承諾。」



2020 年11 月,美國食品藥品監督管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)接納了 Alvotech 就 AVT02提交的監管申請,作為AbbVie 旗下Humira ®的可替代生物仿製藥候選方案。預期於 2021 年 9 月,將有FDA對AVT02生物製品執照申請(Biologics License Application,BLA)的結果, 而EMA 亦預期將於 2021 年第四季度對 AVT02上市許可申請(Marketing Authorization Application, MAA)作出決議。



2021 年 5 月,Alvotech USA Inc. 於美國維珍尼亞州東區法院提出訴訟,要求法庭裁定AbbVie旗下四項關鍵專利無效。訴訟亦稱美國國會的審查報告顯示,AbbVie的專利策略使其Humira®專利無法執行。此外,訴訟亦顯示,AbbVie無法起訴Alvotech 的美國附屬公司,即實際 BLA 申請人。此涉及美國醫療保健系統中高達數十億美元的成本,能對消費者和納稅人產生巨大負面影響。



2021 年 6 月,Alvotech 完成了AVT02 的互换研究初期試驗。據悉,Alvotech 是目前唯一一家既研發了高濃度的Humira® 可替代生物仿製藥,而又正在進行互换研究,以支持獲批准成為可替換藥品的公司。預期互換研究於本年稍後時間得出結果。



關於Alvotech

Alvotech是一家跨國生物製藥公司,致力為全球市場開發和生產優質生物仿製藥。公司是生物科技領域的專家,透過為全球合作夥伴和病患者提供優質和具有成本優勢的產品及服務,矢志成為生物仿製藥品領域的全球領導者。公司採用全面整合的策略,強大的內部能力覆蓋整個價值鏈,有助加快生物仿製藥的開發。Alvotech的股東包括由創始人兼主席Robert Wessman先生旗下的Aztiq Pharma、來自日本的Fuji Pharma、阿布達比的YAS Holdings、韓國的Shinhan、美國的Baxter Healthcare SA、德國的ATHOS(Strüngmann家族辦公室),以及通過投資Alvogen的CVC Capital Partners及新加坡的Temasek Holdings。



Alvotech初步的在研產品包括數款單克隆抗體和融合蛋白生物仿製藥,旨在治療自身免疫、腫瘤和炎症相關疾病,改善世界各地病患者的生活質素。如欲了解詳情,請瀏覽網站 www.alvotech.com,或點擊LinkedIn, Twitter 和Facebook 。



前瞻性聲明

除包含的歷史資訊外,本新聞稿中所述的事項均為前瞻性陳述,存在風險和不確定性,可能與實際結果存在差異。該等陳述並非基於歷史事實,而是基於我們對未來增長、運營結果、業績、資本和其他支出、競爭優勢、業務前景和機會所作出的預測。本新聞稿中關於我們未來計畫和意圖、結果、活動水準、績效、目標或成就或其他未來事件的聲明構成此等陳述。有許多因素可能導致實際結果或發展與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果或發展存在重大差異。本新聞稿所論及的前瞻性事件及狀況不一定如我們所預期般發生,甚至可能不會發生,本新聞稿中包含的任何內容均不應被解釋為盈利預測或盈利估計。其中使用與我們有關的具前瞻性涵義的詞語,例如「預料」、「相信」、「預期」、「可能」、「計劃」、「認為」、「應當」、「應會」、「將」、「將會」、「會」,及上述各項相反涵義的詞彙以及其他類似用語,反映我們管理層現時對未來事件的看法,有關看法建基於我們管理層的信念及其所作的假設,加上其目前可得的資料,而這會受到若干風險、不確定事項及因素影響。我們並無意更新該等前瞻性陳述。投資者不應過份依賴該等前瞻性資料。











