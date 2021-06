Monday, 28 June 2021, 16:42 HKT/SGT Share: 優趣匯(2177.HK)啟動招股,港股市場再添優質稀缺資產,聘請森松承銷原班人馬!

香港, 2021年6月28日 - (亞太商訊) - 6月28日,中國領先的品牌電商運營服務商優趣匯正式在港公開招股,招股期為6月28日-7月5日12:00,中金公司擔任獨家保薦人。



最新的招股書顯示,本次優趣匯擬全球發售的股份數為3069萬股股份,其中香港公開發售約占10%,國際發售股份約90%,價格區間為每股11.86-15.35港元,股份代號2177。若按招股價上限計算,公司招股後上市前的參考股份市值為18.84億港元(折合人民幣約15.67億,未考慮超額配售情況下),對應靜態市盈率僅為14.64倍 ,市銷率僅為0.56倍。



站在行業的角度,與壹網壹創、麗人麗妝、若羽臣和凱淳股份幾家和優趣匯規模相近的A股上市品牌電商相比,可以明顯看出優趣匯的估值比行業平均估值水準要更具吸引力,為上市之後預留了充足的表現空間,同時也展示出了公司此番上市的誠意,以及回饋投資人的決心。



值得注意的是,招股書同步公開了部分基石投資者名單,碧桂園物業香港控股有限公司、小林製藥、尤妮佳株式會社認購優趣匯9242萬港元的等值股份。作為日系企業,也是優趣匯的上游,小林和尤妮佳投資風格謹慎,不輕易出手,此番認購基石月臺,通過實打實的資金認可和支持,將夯實優趣匯在日系快消領域的領先優勢,繼續加深優趣匯“小而美”“精而優”的獨一屬性。



優趣匯是港股市場的稀缺標的,一方面港股上市的品牌電商僅一家,數量稀少,另一方面優趣匯專注迅猛增長的日本快消品市場,市場定位鮮明。除此之外,優趣匯還存在兩大亮點為拉動估值提升奠定基礎,值得投資人期待。



與此同時,我們看到優趣匯聯手森松國際同款核心承銷團“利弗莫爾證券+富途證券”王牌組合,日系美妝質優價美,在中國廣受認可,優趣匯的高成長性毋庸置疑,此次與王牌組合是否能珠聯璧合趕超森松,讓我們拭目以待!



一、搶位跨境進口品牌電商服務市場,差異化定位構築競爭壁壘



作為細分賽道的龍頭,優趣匯在跨境電商領域的先發優勢不可忽視。資料顯示,新興的跨境進口品牌電商服務市場規模2014-2019年間,由40億元增長至976億元,複合年增長率為89.8%,優趣匯已經憑藉搶位優勢佔領了1.6%的市場份額,名列前十二名(目前中國約有有320家跨境品牌電商),位於第一梯隊,在天貓國際經營店鋪數量增加至26間。



疫情之下,跨境電商成為穩外貿的重要力量,國家對行業的重視提升到新高度,行業利好再加碼。近期,國務院常務會議再次部署完善跨境電商發展支持政策,促進跨境電商長遠健康發展,強調要加大力度扶持貿易新業態、新模式發展,對行業來說無異於烈火烹油,優趣匯作為跨境電商服務領域的先行者已經站上了騰飛的賽道。政策大力支持下的板塊將有多大可能?參照近兩年新能源、半導體、碳中和板塊新造就了多少上市公司,乃至千億甚至萬億市值的上市公司,就可見一斑。



賽道優勢輻射到業務表現上,按2019年電商管道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計算,優趣匯在中國品牌電子商務解決方案提供商中排名第一,市場份額占比5.5%。公司2019-2020年分別實現營收27.82億元(人民幣,單位下同)、28億元,收入規模超過壹網壹創、若羽臣、凱淳股份,在已上市的品牌電商公司中處於較高水準。



但優趣匯的空間遠不止於此。預計未來中國跨境進口品牌電商市場還將保持兩位數的高速增長,而業內現實存在的供應鏈協調整合能力、專業海外客戶服務人才以及新興海外品牌孵化能力等門檻,會將一部分後來者攔在門外,優趣匯搶跑建立起的差異化競爭壁壘,在較長一段時間內將難以複製和超越。



二、高增值運營服務鎖住新老客戶,驅動業績持續增長



受消費頻次、產品生命週期和激烈的同類產品競爭影響,快消品牌非常考驗服務商的行銷創新和管理水準,如何能夠保證優趣匯在現有的競爭者中脫穎而出?



答案是高增值電商品牌運營能力,背後的關鍵在於數位技術驅動下媲美4A廣告公司的的品牌行銷和內容生產能力。通過分析大量的交易與運營資料,運用AIPL及FAST等工具,優趣匯可以高效識別及預測消費者需求和偏好,制定更具針對性的行銷策略,降低品牌的試錯成本,提高決策效率,在老品牌的維護和新品牌的孵化上這一策略都取得了顯著的效果。



就GMV而言,優趣匯運營的資生堂海外旗艦店、蘇菲旗艦店、Moony海外旗艦店、白元旗艦店及小林海外旗艦店等在各自產品類別中一次或多次排名第一。強大的孵化能力也令江原道天貓國際店鋪,舒蔻、安速及牛乳石堿等多個新興品牌的複購率和營收規模實現跨越式增長。



高增值的運營效果令優趣匯的老客戶保持著較高的忠誠度,新客戶也被持續吸引。招股書顯示,優趣匯已經與尤妮佳、資生堂、高絲、盛勢達及小林等40個品牌合作超過三年,合作時間最長的品牌已達到十年。同時,截止招股書更新日期公司已新引進16個日本品牌,並協助四個日本品牌合作夥伴在中國建立電子商務健康產品業務線。



深度綁定既有客戶的基礎上,隨著新興業務的拓展,優趣匯將不斷深化在日本美妝、個護及醫藥健康領域的競爭優勢,實現業績潛力的釋放,帶動公司估值上行。



結尾



跨境進口品牌電商服務市場廣闊,優趣匯則掌控了該領域的核心資源和專業優勢,是一家極富自身特色的公司,遠景可期,且當前估值存在明顯低估。這樣“小而美”的公司近年是港股打新市場的“心頭好”,有望享受一定的估值溢價。



