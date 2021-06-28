Avance Clinical任命亞洲生物科技公司專家協助其亞太地區業務的增長

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澳大利亞阿德萊德, 2021年6月28日 - (亞太商訊) - 澳大利亞領先的國際生物技術CRO 和Frost & Sullivan 亞太CRO 市場領導獎獲得者Avance Clinical 今天宣布任命亞太地區專家Andy Hu 為亞太地區業務發展經理，以支持該地區日益增長的生物技術臨床試驗需求。
|Andy Hu
前國際生物製藥數據公司 Informa Pharma Intelligence 的 Andy Hu 將負責 Avance Clinical 在亞太地區的業務發展計劃。
Andy Hu 表示，亞洲生物技術公司將目光投向澳大利亞的主要驅動力是速度、數據質量和與國際監管機構的聯繫。
“他們選擇澳大利亞的 Avance Clinical 是因為我們 CRO 的數據被 FDA 接受，這為他們提供了國際商務合作戰略、融資計劃和藥物最終上市的更快捷的通道，”他說。
“雖然Avance Clinical是一家中型CRO，但是他們在各個治療領域有著豐富的臨床經驗，有嚴謹並有效的時間規劃去配合客戶的戰略計劃，這些都是為亞太地區客戶提供優質服務的最強保障，也是我加入Avance Clinical的重要原因之一。”
隨著越來越多來自亞太地區的客戶在澳大利亞進行臨床研究，過去兩年Avance Clinical在亞太地區的業務量有顯著增長。
首席戰略官 Ben Edwards 表示，任命 Andy Hu 將進一步支持我們的發展並加強與該地區客戶的關係。
“Andy Hu 精通多種語言，包括英語、普通話和韓語，並已完成韓國語言和文學學士學位以及翻譯和口譯碩士學位。他將負責發展整個亞太地區的業務，更好地服務我們在該地區的客戶，”他說。
Avance 臨床團隊正在參加 BIO Digital 2021的線上會議，歡迎大家在 BIO One-on-One Partnering™ 平台上與我們討論在澳大利亞進行臨床研究的優勢。
Avance Clinical 最近贏得了 2021 年 BDO 卓越商業獎，以表彰其在競爭激烈的全球環境中的快速增長以及吸引和培養員工的優異表現。
Avance Clinical以嚴謹有效的時間規劃，精準靈活的個性化服務以及為卓越的臨床研究管理培訓和資源而聞名。
關於 Avance Clinical
Avance Clinical 是澳大利亞最大的專業 CRO，在澳大利亞和新西蘭為國際生物技術公司提供高質量的臨床試驗。過去 24 年來，Avance Clinical 一直在該地區提供 CRO 服務。我們的客戶是處於藥物開發早期階段的國際生物技術公司，他們需要快速、敏捷和自適應解決方案導向的臨床研究服務。 Avance Clinical 提供圍繞特定客戶需求設計的定制解決方案，而不是一刀切的方法。作為一家公司，我們專注於跨所有職能領域的最先進技術和系統，為我們的客戶提供最有效的流程。 Medidata、Oracle 和 Medrio 只是我們的部分技術合作夥伴。通過精心挑選在相關領域表現優秀的專業知識人才，Avance Clinical 的知識和經驗也不斷增長。訪問 http://www.avancecro.com 了解更多信息。
近期獎項：
2021 年卓越商業獎
2020 年 Frost & Sullivan 亞太地區 CRO 市場領導獎
媒體聯絡:
media@avanceCRO.com
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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