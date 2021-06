Friday, 25 June 2021, 12:07 HKT/SGT Share: 抖音618期間樂享互動撮合電商GMV約3.5億港元

香港, 2021年6月25日 - (亞太商訊) - 6月25日早間,港股上市公司樂享互動(06988.HK)發佈公告,公佈公司在抖音618電商促銷活動的業務最新成果。



公告稱,根據公司業務系統數據顯示,在2021年6月1日至2021年6月18日活動期間,樂享互動在抖音短視頻平台合計實現撮合電商產品成交總金額(即GMV)約3.5億港元。



今年618購物節,抖音等短視頻電商平台首次入局即表現不俗,作為短視頻電商營銷賽道主力之一,樂享互動表示,將繼續秉承利用數據算法和興趣推薦技術服務移動互聯網新消費的理念,不斷提高營銷科技能力和水平,撮合客戶產品和移動新媒體內容流量實現更大商業價值。



樂享互動是最早佈局短視頻電商效果營銷賽道的營銷科技公司之一,近年來隨著國內短視頻電商產業迅速發展,短視頻電商效果營銷業務已經成為其業績的重要組成部分。財報顯示,2020年公司來自於短視頻電商效果營銷業務營收為1.19億港元,同比大增353.86%。





