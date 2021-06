Friday, 25 June 2021, 11:36 HKT/SGT Share: 日系快消品領域的龍頭--優趣匯,戰略性佈局將迎來行業紅利時代!

香港, 2021年6月25日 - (亞太商訊) - 據行業資料統計,天貓618期間新增了近6000萬會員,456個新品牌拿下天貓618細分行業的TOP1,其中由優趣匯運營的資生堂海外旗艦店以絕對優勢位列商家自播GMV排行榜、頭髮護理品牌銷售排行榜榜首。值得一提的是,優趣匯自2011年起與日本三大化妝品集團之一的資生堂開展合作,據招股書資訊顯示,就2019年銷售收入而言,在優趣匯的經營下,截至2021年6月18日,資生堂天貓國際海外旗艦店粉絲超過1.9百萬人,該店鋪的2020年度GMV較2019年增長40%!

(來源:公司招股說明書)

(來源:公司招股說明書)

(來源:公司招股說明書)

據悉,本次獲獎並非優趣匯在直播領域首次亮相,此前優趣匯旗下子公司芙立傳媒曾在淘寶直播、阿裡媽媽天貓行業三方聯合舉辦的淘寶直播盛典中,榮獲2020年度直播領航者大賽優秀服務商獎。同時我們關注到近期優趣匯控股有限公司(以下簡稱“優趣匯”)已通過中國香港交易所聆訊,即將登陸全球金融中心的港交所,優趣匯未來業務也將觸及更多更廣闊的方向。



優趣匯在競爭激烈的電商領域深耕多年,取得矚目成績,筆者認為與其前瞻性的戰略眼光和佈局密不可分。



戰略佈局一:專注日本快消品,GMV市場排名第一,行業細分領域龍頭價值凸顯!



優趣匯控股有限公司是中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,戰略性地專注於日本品牌快速消費品,其中包括美妝產品及個人護理產品。根據灼識諮詢報告,優趣匯於2019年自海外快速消費品品牌電子商務服務中獲得GMV人民幣40億元,市場份額為1.2%,位列中國海外快速消費品品牌電子商務服務市場的第十名。根據同一資料來源,按2019年通過電子商務管道在中國出售的日本品牌快速消費品以GMV計,優趣匯是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商,市場佔有率為5.5%!



近年來,在消費升級這一趨勢推動下,國人對日本製造、日本質造的接受度越來越高,優趣匯所處的行業也得以“質”的飛躍。日本快速消費品品牌電子商務服務市場規模從2014年的人民幣122億元增至2019年的人民幣733億元,複合年增長率為43.1%。根據灼識諮詢報告,預期於2020年進一步增長12.6%至人民幣825億元,於2024年進一步增長至人民幣1,114億元,2019年至2024年複合年增長率為8.7%。優趣匯作為日本快消品GMV市場排名第一的電子商務公司,行業細分領域龍頭效應顯現,2020年,優趣匯營收突破28.00億元,且此趨勢將持續受行業增長紅利影響,業績增長或將得以釋放!



戰略佈局二:基於資料驅動型數位行銷及跨境電子商務先行者優勢,優趣匯多元化品牌增長強勁!



優趣匯一直秉承“創新、高效、簡單、快樂”的企業文化,為中國消費者提供全球精選、有趣、優質的品牌產品。並建立資料驅動型數位行銷,能夠高效且精准地識別及預測消費者需求及偏好,為品牌合作夥伴制定更具針對性且更具洞察力的電子商務解決方案。截至2020年12月31日,優趣匯已經在阿裡巴巴的平臺即服務(PaaS)市場開發逾1,300個人群模版,通過數位行銷有效識別潛在客戶群體,助力品牌合作夥伴提升銷售額。此外,優趣匯於2020年9月成為阿裡巴巴的品牌資料銀行認證服務商,通過AIPL及FAST等工具的運用,精准行銷加深消費者與品牌之間的聯繫,並取得了顯著成績。據招股書披露,優趣匯通過資料驅動模型開展的行銷活動,大幅度提高了客戶的複購率和交叉購買率。並成功解決了江原道品牌複購率低、促銷效率低、銷售結構不平衡等劣勢,實現了江原道複購率從2018年的10.57%增加至2020年的28.74%的高速增長。



優趣匯成立於2010年,是國內較早成立的美妝代運營公司之一,作為首批佈局跨境電商的公司,優趣匯在跨境電子商務領域的先行優勢,無疑是其取得優異成績的憑證。根據灼識諮詢報告,就GMV而言,中國跨境進口品牌電子商務服務市場規模從2014年的人民幣40億元增長至2019年的人民幣976億元,複合年增長率為89.8%。自跨境電子商務首次在中國出現至今,優趣匯作為天貓國際的領先跨境進口品牌電子商務解決方案提供商之一,其產生的收入占公司同期總收入的百分比由2018年的34.4%增加至2019年的40.1%及2020年的42.7%。尤其是跨境電子商務在天貓國際經營店鋪數量由12間迅速增加至26間。



戰略佈局三:持續優化業務結構,聚焦B2C業務,持續發力將迎來高毛利增速期!



作為日系快消品領域的龍頭企業,持續不斷的優化收入結構也是另外一個優趣匯屹立行業前端的秘訣。由招股書中的資料可得知,優趣匯目前的收入結構由三大模組組成:B2B、B2C、和服務費,其中占比最高的為B2B和B2C模式。



B2B模式常用于大量的分銷及增加與多元化消費群體接觸的機會。B2C模式有助於培養消費者的品牌忠誠度,增加客戶粘性。近年來,優趣匯戰略性的加大B2C模式下的業務發展。該模式所產生的收入從2018年的42.9%增加至2019年的48.6%,與2020年的54.9%。業務結構的優化也直接影響公司的毛利率顯著增加, 2018-2020年間,優趣匯的毛利率從24.3%、28.9%提升至31.7%,提升趨勢明顯,盈利能力穩步上升。



就2019年雙十一的GMV而言,優趣匯成為天貓國際三大品牌電子商務解決方案提供商之一,在美妝類別中排前兩名。其同時與京東國際及天貓國際直營等中國熱門跨境電子商務平臺積極開展合作,進一步擴大目標消費者的覆蓋,從而為更加多元化的品牌服務奠定強大的基礎。截至2021年6月18日,優趣匯為28個品牌合作夥伴提供品牌電子商務解決方案(涉及66個品牌),其中58個品牌來自日本,且在中國獲廣泛認可。



優趣匯憑藉優質的服務品質,一站式、定制化的電子商務解決方案,與40個品牌的合作夥伴保持長期、緊密的合作關係,其中合作超過三年的日本品牌包括資生堂、尤妮佳及高絲等,除此之外,亦大力拓展新興品牌,孵化中小品牌,如:江原道、艾天然、蓓歐菲等前景光明的多元化品牌,受益於優趣匯資料驅動型數位行銷+內容生產能力+跨境電子商務等方面的先行者優勢,短時間內有效推動了業務的持續增長。



優趣匯為繼2020年寶尊電商上市後,2021年港股打新股市場首只“日消品牌TOP1.”,站在行業快速增長階段的順風車上,內生動力十足,“小而美”公司深受港股打新市場追捧,優趣匯或將引爆港股打新市場!







