Friday, 25 June 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Oxygen Oxygen 與領先的網絡安全公司 Kudelski Security 達成協議 - 評估和驗證 Oxygen 在功能上“按其說的做”,以及

- 評估網絡安全風險並建議任何需要的補救措施。

瑞士楚格, 2021年6月25日 - (亞太商訊) - 另類市場基礎設施​​生態系統 Oxygen.org 已簽署一項戰略協議,根據該協議,瑞士 Kudelski Group 的一個部門 Kudelski Security 將為 Oxygen 平台的未來提供安全評估和架構支持。Kudelski 將對 Oxygen 協議的功能和接口進行一系列審查和審計,並與 Oxygen 合作評估 Oxygen 協議的未來增強、更改或添加。



從大宗經紀業務開始,Oxygen 將復制投資銀行提供的越來越多的產品,幫助在沒有華爾街的情況下建立融資。作為一個 DeFi 生態系統,Oxygen 將能夠向個人和機構等提供這些服務,使獲得複雜投資、風險管理和流動性解決方案的機會民主化。



Oxygen 聯合創始人Viktor Mangazeev 表示:“機構和個人投資者有權期望他們可以信任Oxygen 生態系統的質量、可靠性和穩定性。對於Oxygen 而言,這種夥伴關係提供了透明度,增強了對該協議完全符合其承諾並證明其安全性的絕對信心——所有這些都基於全球領先的網絡安全專家的全面評估。



Kudelski Security 的區塊鏈安全負責人Scott Carlson 表示:“我很高興能與Oxygen 合作開展這一系列的活動。由於他們處於DeFi 領域新商業模式的前沿,因此在促進網絡安全方面表現出戰略領導力非常重要。可比的傳統業務經過多年的審計和測試,新興生態系統必須全力以赴建立用戶和環境合作夥伴的信任。



Oxygen 建立在不斷增長的流動性 Serum ecosystem之上,該生態系統利用鏈上訂單簿來匹配借款人和貸方,以提供公平的利率。它是通過可擴展的 Solana blockchain的巨大吞吐量和超低成本實現的。 Solana 目前每秒處理多達 50,000 筆交易,每筆交易的成本僅為 0.00001 美元,併計劃進一步擴展這些功能。結合起來,這種夥伴關係可以加速 DeFi 的大規模採用。



Kudelski 安全團隊將對 Oxygen.org 財務系統進行源代碼評估、架構審查和架構驗證。將特別關注合同機制、財務邏輯、收益率、借貸、借貸和槓桿機制,以及其他相關的資金安全考慮。驗證分析將確認軟件中的公式、密碼/數學等忠實地實現了協議的指定意圖。測試將包括對關鍵金融風險場景的動態測試,例如邊緣情況、流動性事件等。



Oxygen 聯合創始人Alex Grebnev 解釋說:“像Oxygen 這樣的開放金融協議的快速創新開闢了獲得高附加值投資銀行產品的機會,這一直是機構投資者的專屬領域。但是為了獲得更廣泛的投資社區的信任並提高采用率,我們必須為我們的協議的安全性提供強大而持續的保證。我們將繼續與我們的新合作夥伴Kudelski 密切合作,我們將公佈調查結果和為確保透明度而採取的行動。



關於氧氣協議

Oxygen 是另類市場基礎設施​​生態系統,建立在快速增長的流動性 Serum 生態系統之上,並在 Solana 的可擴展區塊鏈上運行。它的初始產品是一種鏈上大宗經紀協議,用戶可以通過該協議賺取收益、向同行借款、直接從資金池中進行交易,並獲得對資產組合的交易槓桿。作為 DeFi 協議,Oxygen 是創建更高效和開放的金融系統(或“沒有華爾街的金融”)運動的一部分,該系統複製了沒有集中控制和中介機構的傳統金融結構。 Oxygen.org AG 位於瑞士,該地區被公認為分佈式賬本技術的先進司法管轄區。 Oxygen 與四大審計公司和領先的國際法律顧問合作,以確保資產安全和監管合規。有關更多信息,請訪問 https://www.oxygen.org/



關於 Kudelski 安全

Kudelski Security 是一家創新的獨立供應商,為大型企業和公共部門客戶提供量身定制的網絡安全解決方案。它擁有 300 多名員工,並在歐洲(洛桑河畔雪索、瑞士蘇黎世、法國巴黎、慕尼黑 - 德國)和美國(鳳凰城、明尼阿波利斯、達拉斯、亞特蘭大)設有辦事處。 Kudelski Security 國際總部已通過 ISO 27001:2013 認證,確保我們的信息安全管理系統在保護客戶數據的同時提供網絡安全解決方案的質量。該公司是事件響應和安全團隊論壇 (FIRST) 的成員,該論壇是事件響應領域的首要組織和公認的全球領導者,並具有額外的計算機應急響應團隊 (CERT) 能力。如需更多信息,請訪問 www.nagra.com



媒體查詢:

Adam Harper (香港) adam@calibercorporateadvisors.com

Scott Krady (美國) scottk@calibercorporateadvisors.com



資料來源:Oxygen



話題 Press release summary



部門 CyberSecurity, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network