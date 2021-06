Thursday, 24 June 2021, 20:26 HKT/SGT Share:

來源 IBI Group Holdings Limited IBI Group實現非凡業績 年內溢利上升151.5% 成立BSL以進一步拓展多元化業務組合

香港, 2021年6月24日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited (「IBI」或「公司」,及其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1547)為一家專注於投資在建築環境相關業務的上市控股公司,今日公佈截至二零二一年三月三十一日止年度(「二零二一財年」)之全年業績,即使Covid-19疫情對全球經濟造成破壞性的影響,集團仍實現非凡業績。



於回顧年內,集團的收益錄得約556.7百萬港元(二零二零財年:約591.1百萬港元)。儘管集團收益略有下降,毛利上升53.1%至79.4百萬港元。公司擁有人應佔溢利大幅增長151.5%至約為54.4百萬港元,主要由於集團於二零二一財年的策略投資所產生的溢利。每股基本及攤薄盈利上升151.9%至6.8港仙。



集團保持強勁的財務狀況,截至二零二一年三月三十一日止之現金及現金等價物達約87.1百萬港元,並無銀行借款。董事會建議派發截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股4.0港仙(二零二零財年:不適用)。以現時股價0.31港元計算,年度總息率為16.13%,令人矚目。



業務回顧



承建



IBI在香港及澳門提供世界級的室內裝修及樓宇翻新服務,涵蓋兩大類項目,分別為裝修項目以及改建及加建項目。基於彪炳往績及良好聲譽,即使在Covid-19疫情的影響下,集團的香港部門仍然很忙碌,年內完成13個項目並獲授12個項目。於回顧年內,集團錄得來自承建的分部收益約511.0百萬港元(二零二零財年:約591.1百萬港元),分部毛利約35.3百萬港元。



Building solutions



於回顧年內,IBI 成立新的附屬公司-Building Solutions Limited (「BSL」),提供高科技解決方案,利用創新的產品和服務來實現創造健康、高性能和高效的室內環境。自成立以來,集團一直在努力發展業務,建造並開設了展廳空間,最重要的是獲得了五個產品系列的經銷權。隨著大眾因Covid-19疫情影響而對健康生活的意識不斷提高及衛生狀況的改善,BSL專注於空氣質量和空氣淨化科技,以科學、數據和對人類狀況的深切關懷的基礎上致力改善環境。



策略投資



集團在2020年初成立了新的策略投資分部,旨在更有效地利用集團的可用資金。於回顧年內,集團利用英國、澳洲及香港市場嚴重低迷的機會,投資於具悠久歷史且有能力承受市場動盪時期的大型藍籌股派息公司。在過去一年,集團的策略投資分部表現出眾,成績斐然,錄得分部溢利約43.9百萬港元。展望未來,集團現正尋求若干新的潛在投資機會,包括香港以外司法管轄區的物業開發項目,並正努力爭取該等機會,以確保集團持續賺取更多額外的利潤。



展望未來

儘管Covid-19疫情的持續壓力繼續給全球經濟帶來沉重壓力,IBI對市場復蘇仍持謹慎樂觀態度。如要Covid-19疫情得以控制並讓社會回復正常,大規模疫苗接種是戰勝疫情的一個關鍵因素。有見及此,IBI於公司內發起「獎賞」法,鼓勵員工接種疫苗。集團希望這一舉措能被其他公司看到並效仿,從而幫助經濟環境重拾繁榮。隨著業務活動恢復至正常的水平和更健康的流動性,集團有信心充分把握未來的商機。



IBI主席兼行政總裁Neil Howard先生表示:「儘管二零二一財年充滿前所未有的挑戰,但IBI實施了完善的策略發展戰略,得以繼續取得了令人欣喜的業績。我們很高興地看到集團的溢利增長了151.5%,並新成立了附屬公司,促使我們可更有效地提供完善的創新解決方案。我們期待在來年看到這些協同效應的成果,見證它們為集團聲譽及業績帶來的正面影響,最終為股東帶來的長遠價值。」



關於IBI Group Holdings Limited(股份代號︰1547)

IBI Group Holdings Limited 為香港公眾上市控股公司,專注於建築環境方面的投資。集團的投資主要圍繞承建的作用,包括提供創新、高品質製造的產品和供應解決方案的企業,跨越不同的建造環境。集團以提供多項專業及優質服務服務為宗旨,為來客戶提供具有創新、可持續性和具影響力的優質服務和客戶體驗。有關IBI Group Holdings Limited的詳情,請瀏覽網站:https://ibighl.com/.







