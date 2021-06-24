618黑馬誕生！國美零售「真快樂」DAU激增189.11%

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|Thursday, 24 June 2021, 14:16 HKT/SGT
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香港, 2021年6月24日 - (亞太商訊) - 隨著各大電商平台618戰報的競相出爐，零售這個激烈的賽道幾家歡喜幾家愁。不少傳統電商平台用戶增長乏力，成交總額止步不前，反觀「真快樂」APP則通過「真低價·持久戰」、娛樂化行銷手段等一系列戰術配合，助力DAU同比增長189.11%，讓人眼前一亮。
全網DAU同比增長189.11% 低價仍是殺手鐧
資料顯示，618期間，「真快樂」全網DAU同比2019年增長270.32%，同比2020年增長189.11%；全網新增訪客量總佔比達78.83%，同比2020年增長114.32%，支付人數也再創新高。「真快樂」不僅在一向強勢的家電賽道勢如破竹，更在食品酒水、服飾鞋包、家居家裝、日用百貨、母嬰玩具、美妝個護這六大品類持續領跑。
「真快樂」618採取了大家電與小商品全品類一同「放價」的策略，涵蓋了上百萬爆款商品。如果把五一大促視為首輪攻堅戰，那麼618大促就是真快樂「真低價·持久戰」的年中大考。
兵家有云：「萬里行軍 糧草先行」，「真快樂」依託強大的供應鏈整合能力，為此次618大促提供了完善的「後勤保障」。「真快樂」與供應商在長期合作過程中達成了低價默契，通過大規模訂單採購攤薄進貨價，並回饋到零售端。從6月1日起，「真快樂」百萬爆品一降到底，百億真選津貼助力「折上折」，新人專享1元購宛如送福利，從9.9元的電動牙刷、19.9元的小酒花生、29.9元的水果罐頭到1999元的GOME變頻空調，無論是小商品還是大家電，「真快樂」的50萬+商品SKU密集覆蓋了從幾元到上萬元的價格區間，讓消費者一購到底。
雙平台聯動威力無窮 娛樂化零售駛入快車道
「真快樂」618還充分發揮線上線下平台協同效應，不僅與自營/聯營百貨、酒業、打扮家、廚空間與訂製等平台聯動，實現多業態+全品類拓展，還以生態閉環優勢提升運營效率。比如依託全國3400餘家國美門店，將其作為前置倉，並在618期間為用戶提供最快30分鐘達的「閃店送」服務，使消費者要購買急需商品時，第一個會想到去「真快樂」下單。
今年上半年，「真快樂」APP憑藉出其不意的「搶-拼-ZAO」娛樂化玩法以及直播短視頻、視頻導購等趣味十足的互動體驗，傳遞了「娛樂賣、娛樂買、分享樂」的核心價值。此番「神操作」還曾引發微博、知乎等社交媒體的大規模討論刷屏，很多人認為這是國美創始人歸來後的「神來之筆」。而在本次618，「真快樂」更是將線上十分嫺熟的「搶-拼-ZAO」娛樂化玩法向線下複製，為刺激各地經濟加速復蘇、提升市民精神文化生活起到了推動作用。
在6月11日至20日，真快樂「快樂ZAO城」市集活動在北京、成都、重慶、西安等多個城市落地，現場不僅有精彩的樂隊和舞蹈暖場，更有美食、品牌、顏值、直播、潮玩等沉浸式體驗空間「環環相扣」。年輕人可以前往「交換ZAO動戰」以物換物，尋找志同道合的那個人；在「潮玩ZAO動站」提供的娃娃機、K歌房、跳舞機釋放熱情和活力；在「品牌ZAO動站」低價購遍好物……不得不說「真快樂」在618是實實在的從消費者出發，以用戶思維給年輕人帶來一場全城躁動狂歡趴，讓年輕人在這裡娛樂、交友、品嘗美食，「順便」買買東西。
此次618「真快樂」以雙平台為支撐、娛樂化為主張、真低價為內核，助推國內消費升級，成為了挖掘新生代消費潛能，打造快樂消費潮流！
話題 Press release summary
部門 消费者
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