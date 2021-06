Thursday, 24 June 2021, 01:00 HKT/SGT Share:

來源 Maps.me Maps.me 宣布與 Booking.com 建立新的現金返還合作夥伴關係 領先的離線地圖平台推出激動人心的新獎勵計劃

瑞士楚格, 2021年6月24日 - (亞太商訊) - Maps.me 宣布與 Booking.com 建立新的合作夥伴關係,這將使用戶能夠在他們的 Maps.me 數字錢包中獲得現金返還獎勵。全球最受歡迎的離線地圖工具的用戶在通過 Maps.me 應用程序中領先的數字旅遊平台 Booking.com 的特殊集成預訂旅行時,將能夠獲得高達 10% 的現金返還。



隨著 MAPS Rewards 的推出,用戶在 Maps.me 應用程序中通過 Booking.com 預訂住宿時,將能夠通過他們的 Maps.me 數字錢包賺取美元現金返還。最初,持有 30 MAPS Rewards 的用戶將在 Booking.com 的住宿預訂中獲得 3% 的現金返還。但是,隨著他們持有的 MAPS Rewards 增加到 100 或 300,他們將分別解鎖高達 7% 和 10% 的現金返還率。



“與 Booking.com 的合作為 Maps.me 用戶提供了巨大的價值,”Maps.Me 聯合創始人 Alex Grebnev 說。 “Maps.me 已經幫助數百萬用戶找到自己的路。接下來,它將提供切實的好處,例如通過參與平台獲得的忠誠度獎勵和通過購買現金返還他們口袋裡的錢。通過Maps.me 錢包,他們可以還可以通過儲值賺取被動收入- 通過借出由高流動性資產抵押的餘額,最高可達8%。我們期待創造新的機會來提供獨特的產品和服務,並儘快將它們提供給 Maps.me 用戶。”



Booking.com 合作關係高級總監Mark van der Linden 表示:“與Maps.me 合作開展新的現金返還獎勵計劃對Booking.com 來說是天作之合。 “隨著旅行開始開放,人們開始再次探索世界,將他們與我們平台上令人驚嘆的令人難以置信的地方無縫連接起來,因為他們確實希望在新目的地導航,這是一個很好的機會。無論他們“正在尋找時髦的城市公寓、鄉村僻靜的度假屋或海灘度假村,我們有適合他們的住宿。”



MAPS Rewards 功能最初將在歐洲的選定市場推出,並在未來擴展。除了與 Booking.com 的返現合​​作,持有 MAPS Rewards 的用戶最終將能夠獲得其他折扣,未來通過其他合作夥伴的獎勵可以兌換現金,或購買額外的產品和服務。總而言之,目標是讓用戶能夠有效地省錢和滿足財務需求,並控制他們何時以及如何使用他們通過使用平台獲得的獎勵。



“我們與Booking.com 的合作夥伴關係是我們計劃的下一階段的一部分,該計劃最終嵌入了大量金融和其他服務,可以在客戶需要的時間和方式提供這些服務。我們正在利用技術將消費者連接到現實世界的DeFi 應用程序Maps.me 的聯合創始人Viktor Mangazeev 說:“這可以改善他們的財務生活。這是為大眾開發核心架構的第一步。 ”



Maps.me 錢包中的價值投資於AAA級資產,並保存在由瑞士受監管實體TMF Services管理的瑞士信託結構中。 TMF是全球最大的公司服務提供者,受到《財富》全球500強和FTSE 100公司中60%以上的公司的信任。使用者享受這種安全性以及通過他們所熟悉和喜愛的平台訪問這些服務的便利性-均為零費用或低費用[1]。



今年 3 月,Maps.me 宣布正在為其平台添加下一代金融功能,去年全球有超過 6000 萬人使用該平台。 Maps.me 旨在通過其數字錢包提供的服務,為人們提供一種簡單、即時且廉價的支付、跨貨幣轉賬和賺取被動收入的方式,從而豐富人們的生活。



Maps.me 2.0 將使用戶能夠:

- 可獲得高達8%的儲值收益率;

- 通過連結的信用卡付款; 和

- 立即以35種不同的貨幣向全球的親朋好友匯款



Maps.me 將很快添加包括 eSIM 連接在內的新功能,這將使用戶保持更好的聯繫。有了這項功能,用戶在90 多個國家/地區使用互聯網服務時將獲得更大的便利和管理連接,因為他們將能夠無縫切換移動網絡,而不再需要在旅行時購買預付費SIM 卡。



有關 Maps.me 的更多資訊

Maps.me 是全球領先的旅行者離線地圖應用程式。自2011年推出以來,已被下載超過1.4億次。到2020年,全球超過6,000萬名用戶活躍於195個國家/地區中的計劃和遊覽。Maps.me 用戶可以下載所需旅行的地圖,然後訪問其地圖,而無需昂貴的漫遊連接。開源宣導者 Maps.me 使用者是全球OpenStreetMapping專案的主要貢獻者。從 2021 年開始,該應用程序將集成支付和貨幣兌換等金融服務、包括 eSIM 連接在內的電信服務以及現金返還機會、折扣和其他獎勵。



