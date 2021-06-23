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來源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2021財政年度疫情下利潤仍創新高 期待繼續增長

香港, 2021年6月22日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited（股份代號：0150.HK）董事會公佈集團截至2021年3月31日（2021年財政年度）的業績報告。本年度的收入總額為674,200,000港元；值得注意的是，下半年的收入比上半年錄得的收入高出36.2%，主因是數碼媒體業務的強勁復甦，範圍涵蓋活動執行量和合同價值的增長。數碼媒體業務穩步恢復，與上一財政年度相比，已簽署的合同總價值增長了約20%。



集團的淨利潤總額為70,600,000港元，同比增長7.3%，主要是由於管理層在疫情期間採取了成本控制措施。值得注意的是，本財政年度下半年的淨利潤為49,700,000港元，而本財政年度上半年為20,900,000港元，大幅增長了137.8%。本財政年度下半年的淨利潤率為12.8%，而上半年則為7.3%，這種趨勢主要反映了疫情後數碼媒體業務的復甦。



Hypebeast Ltd.創辦人兼行政總裁馬柏榮（Kevin Ma）指出：「疫情的影響導致了整體收入的預期下降，但隨著各國開始解封，特別是考慮到下半年收入和毛利及淨利潤的顯著改善，我們在展望持續的增長，為強勢回歸做好準備，並不斷擴大我們在不同市場的影響力。集團未來將繼續在關鍵市場擴展業務，在推動數碼媒體業務的前提下涉獵更多媒體內容類別，其中以吸納電玩、科技、餐飲客戶為首要目標。除此之外，我們亦會主力把現有的數碼媒體每月獨立用戶更有效地轉換為電子商務客戶。」



業務摘要：



-- 本集團收益於2021年財政年度下半年呈最顯著復甦，由2021年財政年度上半年收益之285,400,000港元增加36.2%至下半年之388,800,000港元。儘管二零二一年財政年度上半年因COVID-19疫情受到嚴重影響，但與去年相比，總收益僅由751,400,000港元跌至674,200,000港元，同比稍微減少10.3%；



-- 與去年財政年度相比，數碼媒體分部於2021年財政年度的已簽訂合約總額上升20%；



-- 下半年的數碼媒體毛利率為57.6%，而上半年為50.4%，反映了收入的整體增長和更高效的成本控制。下半年的電子商務毛利率為42.2%，而上半年為36.3%，反映了更多產品以全價銷售；



-- 本集團之淨溢利為70,600,000港元，與2020年財政年度相比大幅增加7.3%。尤其是下半年的淨溢利比上半年的高出137.8%；及



-- 與上一個財政年度相比，12個月的平均網站月度獨立訪客人數及社交媒體總追蹤數分別增加0.7%及12.4%，達15,600,000人及26,200,000人。該等增長反映用家追蹤的整體趨勢較集中於社交媒體。



前景：



-- COVID-19疫情驅使各環球品牌繼續分配更多營銷資金予線上廣告，加速了廣告數碼化；本集團預計這將為數碼媒體分部帶來正面的影響；



-- 於2021年財政年度上半年，COVID-19疫情帶來之影響大力提高了品牌合作夥伴對數碼營銷服務的需求，未動用營銷資金亦一直增加。本集團強勁的2021年財政年度下半年業績反映眾品牌對我們的服務需求及投入我們的資金增加，而本集團預期該增長趨勢將持續至下一個財政年度上半年；



-- 身為Z世代及千禧世代用家/顧客組成的忠實社群的意見領袖所帶來的優勢，加上精簡的營業模式及具競爭性及獨特的360度廣告服務，使Hypemaker（我們的創意代理商）繼續於其他品牌廣告商及廣告代理商中脫穎而出；



-- 我們的零售服務及媒體平台中引人入勝的內容的結合，將為我們的電子商務平台創造一個強大的用家-顧客漏斗，讓我們的忠實讀者社群能夠於一個綜合平台及/或手機應用程式上享受一個無縫的購物體驗；



-- Hypebeast物業將於2022年上半年在美利堅合眾國（「美國」）紐約市開幕，其將用作我們的零售旗艦店、舉行銷售活動及文化活動的理想場地及本集團美國東岸辦公室。本集團有意藉由此地標位置推動更高的品牌意識及建設更大的社群，以助本集團的數碼媒體分部及電子商務分部於美國地區及全球之發展；及



-- 透過善用本集團的品牌名氣及知名的網絡（特別在南韓、日本、中國及東南亞），以及地理及策略優勢，把握數碼媒體分部及電子商務分部/零售業務在亞洲的重大發展機會。



歡迎瀏覽集團官方網頁，細閱詳盡的年度業績報告。

https://hypebeast.ltd/documents/2021062200978_c.pdf



關於 Hypebeast Limited（股份代號：0150.HK）



Hypebeast Ltd. 由 Kevin Ma 於2005年設立球鞋網站起，至今已發展成全方位媒體上市集團。包括旗艦平台HYPEBEAST在內的所有平台現擁有超過四千五十萬名遍佈亞洲、北美洲、歐洲及其他多個地區的讀者及用家，其中 HYPEBEAST 更以五個語言版本為讀者帶來最豐富的內容。集團近年亦拓展業務至多個數碼媒體平台、電子商貿平台 HBX 與廣告代理商Hypemaker。







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