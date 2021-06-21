天能動力（00819）氫燃料電池首次配套工信部第345批公告

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|Monday, 21 June 2021, 10:38 HKT/SGT
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香港, 2021年6月21日 - (亞太商訊) - 6月11日，天能動力（00819）氫燃料電池首次配套工信部發佈的第345批公告。該《道路機動車輛生產企業及產品公告》，共15家企業申報19種燃料電池產品型號，天能首次成為燃料電池配套企業，這無疑是對天能燃料電池核心技術的支援與肯定。
在本次新車公布中，新能源整車產品共占246款，昭示了電池新時代來臨。天能動力作為中國新能源電池行業的龍頭企業，早在此前就已預測到市場動向，主動開展鋰電池及下一代電池領域的技術和研發工作，並已構建出完善的鉛蓄電池與鋰離子電池協同發展的產品體系，總產能超過8000萬千伏安，是同業中當之無愧的佼佼者。
近年來，天能對自己的一次次挑戰與突破，皆是追求著企業堅定不移可持續發展戰略「新材料、新結構、新工藝、新領域」，開展產業鏈上下游協同創新，高效準確的挖掘市場可發展空間，以自身力量帶動綠色能源發展，是天能對自己作為龍頭企業的嚴格要求。為回應國家號召，參與國家「無廢城市」的建設，天能加大科研發展力度。在鋰電池成熟穩固的發展前提下，天能積極推動氫燃料電池為核心技術的突破及發展。
氫燃料電池是目前萬眾矚目的完美汽車能源，只因它採用氫和氧作為燃料，生成純淨無污染的水，不產生有害性副產物如一氧化碳和二氧化碳，而這兩樣有害物質都是目前市面上可用電池的弊端。此次氫燃料電池的研發更是獲得了矚目，公司燃料電池申請的「高功率燃料電池電堆系統及核心零部件的工程化 研發與應用」被列為浙江省二零二零年度省重點研發計劃擇優委託項目。
作為領軍企業，天能不断追求穩中求精的工作基調，完善智慧製造體系，更引進MES系統，將全面數位化及資訊化從企業引進工廠，生產效率及品質更如雨後春筍一般以勢不可擋穩步提升。憑藉不間斷的努力，天能動力於2020年度獲得「最佳系統集成解決方案供應商獎」 「最佳儲能示範項目獎」雙料大獎，在同業中引起轟動。
天能從追求低碳排放到追求零碳排放，氫燃料電池的發展首當其衝，可謂是萬眾矚目。目前天能正在推動的T60 – C氫燃料電池發動機已通過國家機動車產品品質監督檢驗中心強檢，已商用落地。
天能通過不斷的研發和創新，在鞏固自己領軍地位的同時，也帶動了同行中綠色能源的發展，推動節能減排，實現電池產品全生命週期管理，此次天能集團配套工信部第345批公告，也可謂是眾望所歸。
話題 Press release summary
部門 金融
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